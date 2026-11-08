Pulisic a DAZN: «Abbiamo dimostrato una reazione dal primo minuto. Tre punti importanti perchè...»

L’attaccante statunitense Pulisic è stato ancora protagonista nella vittoria del Milan contro il Genoa: gol, prestazione decisiva e premio di MVP a Marassi

Christian Pulisic si conferma uno degli uomini copertina del Milan. Anche nella trasferta contro il Genoa, vinta dai rossoneri per 2-1, l’attaccante americano ha lasciato il segno con una rete importante, contribuendo in maniera decisiva al successo della squadra di Ruben Amorim.

Al termine della partita, lo statunitense è intervenuto ai microfoni di DAZN, dove ha commentato la prestazione dei rossoneri e il momento personale particolarmente positivo. Per lui è arrivato anche il riconoscimento di MVP della partita, a conferma del peso avuto nella sfida di Marassi.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

SULLA REAZIONE DEL MILAN DOPO LA DELUSIONE EUROPEA

«Abbiamo dimostrato una reazione dal primo minuto. Siamo partiti forte, abbiamo fatto due gol. Non è facile giocare qua, sono tre punti importanti».

SULLA SUA CONDIZIONE E SULLA VOGLIA DI CONTINUARE A SEGNARE

«Voglio fare sempre più gol. Voglio continuare così».

Parole semplici ma significative quelle di Pulisic, che conferma tutta la propria ambizione e la volontà di continuare a essere protagonista. Il Milan si gode il suo numero 11, sempre più determinante negli equilibri offensivi della squadra.