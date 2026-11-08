Pulisic a DAZN: «Abbiamo dimostrato una reazione dal primo minuto. Tre punti importanti perchè...»

L’attaccante statunitense Pulisic è stato ancora protagonista nella vittoria del Milan contro il Genoa: gol, prestazione decisiva e premio di MVP a Marassi
Christian Pulisic si conferma uno degli uomini copertina del Milan. Anche nella trasferta contro il Genoa, vinta dai rossoneri per 2-1, l’attaccante americano ha lasciato il segno con una rete importante, contribuendo in maniera decisiva al successo della squadra di Ruben Amorim.
Al termine della partita, lo statunitense è intervenuto ai microfoni di DAZN, dove ha commentato la prestazione dei rossoneri e il momento personale particolarmente positivo. Per lui è arrivato anche il riconoscimento di MVP della partita, a conferma del peso avuto nella sfida di Marassi.
SULLA REAZIONE DEL MILAN DOPO LA DELUSIONE EUROPEA
«Abbiamo dimostrato una reazione dal primo minuto. Siamo partiti forte, abbiamo fatto due gol. Non è facile giocare qua, sono tre punti importanti».
SULLA SUA CONDIZIONE E SULLA VOGLIA DI CONTINUARE A SEGNARE
«Voglio fare sempre più gol. Voglio continuare così».
Parole semplici ma significative quelle di Pulisic, che conferma tutta la propria ambizione e la volontà di continuare a essere protagonista. Il Milan si gode il suo numero 11, sempre più determinante negli equilibri offensivi della squadra.