Cisse a Sky: «Non mi aspettavo questo inizio di stagione». Il rossonero si gode il Milan e la Nazionale

Cisse ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo contro il Genoa: dalla reazione dopo la delusione europea alla soddisfazione per la convocazione in Nazionale

Alphadjo Cisse si conferma uno dei protagonisti del Milan nella vittoria per 2-1 conquistata sul campo del Genoa. Il giovane attaccante rossonero, autore della rete che ha sbloccato il risultato a Marassi, è intervenuto nel post partita ai microfoni di Sky Sport per raccontare le proprie sensazioni dopo un altro pomeriggio da protagonista.

Per il classe 2006 si tratta di un momento particolarmente positivo, impreziosito anche dalla recente convocazione in Nazionale. Cisse ha parlato della reazione della squadra dopo la sconfitta contro il Ferencvaros, del suo rendimento realizzativo e dell’emozione di vestire la maglia azzurra.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

SULL’IMPORTANZA DELLA VITTORIA

«Sicuramente. Oggi era importante avere una reazione dopo giovedì. Entrare in campo come l’ultima volta non ci aiuta».

SUGLI OTTO GOL E SUL SUO INIZIO DI STAGIONE

«Non ne me l’aspettavo. Cerco sempre di dare il meglio. Come ho già detto l’ultima volta, penso di poter fare meglio di così».

SULLA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE

«Sicuramente è molto bello andare in Nazionale. Sono tranquillo e cercherò di dimostrare il mio valore».

Parole che testimoniano l’ambizione e la determinazione del giovane rossonero, deciso a non accontentarsi dei risultati già raggiunti. Il Milan si gode il suo talento, mentre per Cisse si apre anche una nuova opportunità con la maglia dell’Italia.