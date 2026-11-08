MN24 – Dopo il successo di Genova scatta la pausa: ecco quando riprenderanno gli allenamenti a Milanello

I rossoneri si preparano a un nuovo periodo di stop per gli impegni delle Nazionali: la squadra di Ruben Amorim tornerà al lavoro lunedì prossimo
Dopo aver conquistato una vittoria importante sul campo del Genoa, il Milan si prepara ad affrontare un’altra pausa per gli impegni delle Nazionali. Il successo per 2-1 ottenuto a Marassi ha permesso alla formazione di Ruben Amorim di ritrovare serenità e fiducia dopo la deludente prestazione europea contro il Ferencvaros.
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Adesso, però, per il gruppo rossonero è arrivato il momento di separarsi temporaneamente. Diversi giocatori lasceranno infatti Milanello per raggiungere le rispettive selezioni nazionali e prendere parte agli appuntamenti internazionali in programma nei prossimi giorni.
Come riportato da MilanNews24, la squadra di Ruben Amorim riprenderà gli allenamenti lunedì prossimo presso il Centro Sportivo di Milanello.
Lo staff tecnico avrà quindi l’opportunità di lavorare con i calciatori che resteranno a disposizione, sfruttando questa finestra per proseguire nella preparazione e recuperare alcuni elementi alle prese con problemi fisici.
La speranza dell’allenatore portoghese è naturalmente quella di ritrovare al rientro tutti i nazionali nelle migliori condizioni possibili e recuperare progressivamente gli indisponibili.
Il prossimo appuntamento sarà dunque la ripresa del lavoro a Milanello, con l’obiettivo di preparare al meglio il ritorno in campo dopo la sosta.