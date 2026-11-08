Rabiot non ci sta e commenta duramente: «Mentire continuamente non vi farà andare avanti»

Rabiot ha commentato la spiegazione dell’episodio con Marcandalli data dall’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sul proprio profilo Instagram

L’episodio da moviola accaduto durante la sfida tra Genoa e Milan continua a sollevare polemiche roventi. Al centro della discussione c’è la vistosa trattenuta con cui il difensore rossoblù Alessandro Marcandalli ha fermato Adrien Rabiot in ripartenza, poco prima della linea di centrocampo. L’arbitro Davide Massa ha punito l’intervento con il cartellino giallo, scatenando la furia dei giocatori rossoneri e della panchina milanista, che invocavano a gran voce l’espulsione diretta per chiara occasione da gol.

La protesta veemente ha portato all’ammonizione dello stesso centrocampista francese e all’espulsione di tre componenti dello staff del Milan. A cercare di fare chiarezza sulla dinamica regolamentare è intervenuto l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, il quale, attraverso un’analisi condivisa sul proprio profilo Instagram, ha definito sostenibile la decisione di campo di Massa. Valutando i quattro parametri del DOGSO — possesso, direzione, difendenti e distanza dalla porta (circa 60 metri) — Calvarese ha spiegato che la scelta del giallo rientra nell’ampia discrezionalità, pur precisando che un eventuale rosso diretto non sarebbe stato corretto dal VAR.

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La spiegazione tecnica non è però piaciuta a Rabiot, che ha deciso di replicare duramente all’analisi dell’ex fischietto attraverso i social network. Il centrocampista del Milan ha espresso tutto il suo disappunto con un duro sfogo: «Mentire continuamente non vi farà andare avanti», aggiungendo come atteggiamenti di questo tipo finiscano per danneggiare ulteriormente la credibilità del sistema calcistico italiano. Un botta e risposta a distanza che mantiene altissima la tensione attorno alle decisioni arbitrali del campionato.