Genoa Milan in archivio, Amorim soddisfatto: ora un po’ di riposo per la squadra. Fissata la data del ritrovo

Genoa Milan vinta per chiudere in bellezza il periodo intenso di partite, ora Amorim concede un po’ di riposo alla squadra

Una settimana di riposo per ricaricare le pile dopo un periodo particolarmente intenso e stressante. All’indomani della preziosa vittoria conquistata sul campo di Marassi, il tecnico Ruben Amorim ha ordinato il rompe le righe a Milanello.

Da oggi, il centro sportivo rossonero rimarrà a disposizione esclusiva dei soli giocatori infortunati, chiamati a proseguire il proprio percorso di recupero. La squadra si gode così una pausa rigenerante, mentre i calciatori convocati dalle rispettive nazionali faranno i bagagli per rispondere alle chiamate dei propri commissari tecnici. Per tutti gli altri elementi della rosa, l’appuntamento sul campo è fissato per la ripresa degli allenamenti in programma lunedì 16.

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Questa sosta forzata rappresenta l’occasione ideale per il mister per recuperare pedine fondamentali in vista dei prossimi impegni di campionato. Nel mirino dello staff medico e tecnico c’è soprattutto il recupero di Tomori e Loftus-Cheek. Quest’ultimo, in particolare, non risponderà alla convocazione della Serbia: una scelta precauzionale concordata per superare definitivamente il fastidioso problema fisico che lo ha bloccato subito dopo il derby, costringendolo a saltare gli impegni contro Ferencvaros e Genoa.

L’obiettivo di Amorim è riavere il gruppo al completo e tirato a lucido per la sfida contro il Frosinone, o al più tardi per il match successivo, così da affrontare al meglio la seconda parte della stagione con tutti i titolari a disposizione.