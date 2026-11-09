Cisse risponde presente dopo le critiche di giovedì, si conferma efficace sotto porta: ma ci sono alcuni aspetti su cui lavorare

Cisse in termini di gol è sensazionale, sono già 8 in questa stagione, ci sono però alcuni aspetti sui cui Amorim può fare crescere l’attaccante azzurro

Il futuro ha un nome e un cognome: Alphadjo Cisse. Con il gol messo a segno ieri contro il Genoa, il giovane talento classe 2006 ha fatto un altro passo da gigante nel calcio dei grandi, toccando quota 5 reti in campionato a cui vanno aggiunte le 3 gemme siglate in Europa League. Un bottino straordinario che certifica il fiuto per il gol e l’incredibile efficacia sotto porta di un ragazzo capace di smarcarsi con i tempi giusti e chiudere l’azione con la freddezza dei veterani.

Una risposta sul campo, forte e chiara, alle critiche piovute addosso dopo la non semplice prestazione europea contro il Ferencvaros. L’ex Catanzaro ha dimostrato di possedere la tempra mentale dei campioni, zittendo i detrattori e riprendendosi la scena nel momento che conta.

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Nonostante numeri da predestinato, il percorso di crescita è appena iniziato. Mister Ruben Amorim lo sa bene e sta già lavorando a Milanello per limare i margini di miglioramento di un diamante grezzo.

Tra gli aspetti su cui il tecnico portoghese sta insistendo maggiormente ci sono la partecipazione attiva al gioco corale della squadra — sia con che senza palla — e un ulteriore innalzamento dei livelli di intensità nell’arco dei novanta minuti. Elementi imprescindibili per diventare un giocatore totale. Se Cisse saprà recepire questi dettami tattici, la Serie Italia e l’Europa intera dovranno fare i conti con un nuovo, devastante protagonista.