Pavlovic resta a Milanello, niente Serbia per il difensore centrale: c’è un obiettivo per il suo recupero!

Pavlovic non risponderà alla convocazione della Serbia, il difensore resta a Milanello per provare a recuperare il prima possibile dall’infortunio!

L’infermeria di Milanello tiene in apprensione lo staff tecnico rossonero in vista della ripresa del campionato, ma la priorità resta il pieno recupero dei titolari. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, Strahinja Pavlovic non risponderà alla convocazione della Serbia per superare il problema fisico che lo ha bloccato dopo il derby, facendogli saltare le sfide contro Ferencvaros e Genoa.

Il difensore centrale, fermatosi per preservare la sua integrità fisica, sfrutterà la sosta delle nazionali per lavorare a Milanello sotto lo sguardo dello staff medico. Ruben Amorim spera di poterlo recuperare già per la prima partita dopo la sosta contro il Frosinone, o al massimo per l’impegno successivo, così da rimettere a disposizione un tassello fondamentale del proprio reparto arretrato.

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Stesso discorso e identica tabella di marcia anche per Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, entrambi costretti ai box per problemi muscolari. Anche per l’inglese e per il centrocampista anglo-ghanese la sosta rappresenta il momento chiave per smaltire i fastidi fisici ed evitare rischi inutili in un calendario fitto di impegni.

La gestione oculata dei calciatori infortunati testimonia la volontà della società e della squadra di non forzare i tempi, puntando a restituire ad Amorim una rosa al completo in vista della volata autunnale tra Serie A e coppe europee.