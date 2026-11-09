Primissimi segnali di ripresa da Ramos: assist per Pulisic e maggiore coinvolgimento nella manovra, ma si può fare di più!

Ramos contro il Genoa ha dato i primi segnali di ripresa, ma si può fare anche di più ed il primo a saperlo è proprio mister Ruben Amorim

La vittoria per 1-2 conquistata dal Milan sul campo del Genoa ha lasciato in eredità indicazioni preziose non solo per la classifica, ma anche per analizzare la crescita di Gonçalo Ramos all’interno dello scacchiere tattico di Rúben Amorim. Sebbene l’attaccante portoghese continui a fare i conti con un feeling non ottimale con la via della rete, la sua prestazione al Ferraris è apparsa decisamente più vicina a quello che il tecnico chiede al suo terminale offensivo: un centravanti totale, pienamente coinvolto nella manovra corale.

Nel corso dei novanta minuti, l’ex Paris Saint-Germain ha messo in campo una generosità straordinaria, certificata dai dati fisici e tattici della sua prova. Ramos ha percorso oltre 10 chilometri (10.2 km), lottando su ogni pallone e offrendo costantemente una sponda pulita ai compagni. Il momento più alto della sua partita si è visto in occasione del gol del raddoppio, quando il portoghese ha dimostrato grande intelligenza e altruismo: invece di forzare la conclusione personale da posizione defilata, ha preferito servire un cioccolatino in zona migliore per l’inserimento dei compagni, confermando una visione di gioco superiore alla media per un numero nove.

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I numeri complessivi della sua gara raccontano di un calciatore presente nel vivo del gioco: 33 tocchi totali, 4 dribbling tentati e un costante lavoro di raccordo nella trequarti. Tuttavia, lo stesso Rúben Amorim, nel post-partita, ha voluto analizzare il contesto generale, sottolineando come la squadra debba necessariamente alzare il baricentro e tenere ancora più palla nella metà campo avversaria. Solo stazionando con maggiore continuità nell’ultimo terzo di campo il Milan potrà mettere il suo centravanti nelle condizioni ideali per colpire con frequenza.

Ramos esce da Marassi con la consapevolezza di essere sulla strada giusta. La via del gol tornerà a baciargli i piedi, ma nel frattempo il Milan si gode un attaccante che sa soffrire, lanciare i compagni e mettersi al servizio totale del collettivo.