Cisse a Cronache: «Avevo detto di essere al 70%, ma ora abbasso ancora un po’ quella percentuale: ho fatto vedere solo il 40% del mio potenziale»

Cisse è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio, diversi argomenti trattatati dall’attaccante classe 2006 che sta facendo bene al Milan

Nonostante un impatto devastante con la maglia del Milan, Alphadjo Cisse mantiene i piedi ben saldi a terra. Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il giovane attaccante rossonero ha tracciato un bilancio lucido e ambizioso del suo avvio di stagione, senza nascondere l’asticella altissima dei suoi obiettivi personali.

«Avevo detto di essere al 70%, ma ora abbasso ancora un po’ quella percentuale: ho fatto vedere solo il 40% del mio potenziale», ha spiegato Cisse con grande autocritica. «Penso di poter fare meglio rispetto a quanto mostrato fino adesso. Sono molto esigente con me stesso e voglio dimostrare tutte le mie qualità». Il classe 2006 sa che il margine di crescita è ancora ampio: «Devo migliorare in tante cose». La prestazione simbolo della sua consacrazione resta la fantastica tripletta in Europa League: «Quella di Salisburgo è stata la dimostrazione che ci sono anch’io». Una notte magica al termine della quale l’attaccante ha ribadito l’importanza del gruppo, mettendo sempre il risultato della squadra davanti ai traguardi personali.

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Il grande salto dalla Serie B alla scala del calcio non lo ha intimidito: «Ho sempre pensato di poterci stare, anche se venivo da un lungo infortunio. Questa convinzione è stata la cosa che mi ha aiutato più di tutte». Un ruolo decisivo nello sviluppo del ragazzo lo sta giocando l’intesa con il tecnico Ruben Amorim, che fin dal primo incontro lo ha rassicurato sulla sua centralità nel progetto: «Mi ha dato la carica per tornare al meglio. Non mi ha mai esaltato e mi ha sempre tenuto tranquillo». Una gestione sapiente che permette al gioiello rossonero di continuare a stupire evitando di «volare con la mente».