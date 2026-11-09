Cisse già a quota 8, tra campionato e coppe tra i migliori nati dal 2006 in giù: solo Yamal ha fatto meglio

Cisse tra Serie A ed Europa League ha messo a segno già 8 gol in questa stagione, la statistica Opta del 2006 certifica quanto di buono fatto

Non smette di stupire la favola di Alphadjo Cissè con la maglia del Milan. La firma indelebile apposta anche nella sfida contro il Genoa rappresenta molto più di una semplice rete: il gol siglato ai rossoblù ha permesso al giovane talento rossonero di toccare quota 8 centri stagionali considerando tutte le competizioni. Un rendimento straordinario che inserisce di diritto il classe 2006 tra i profili più letali ed ed emergenti dell’intero panorama calcistico europeo.

A certificare l’impatto devastante del gioiello di casa Milan sono i dati forniti da Opta Paolo. Nella stagione 2026/2027, nei cinque maggiori campionati europei, Cissè è infatti uno dei soli tre calciatori nati dal 2006 in avanti ad aver già raggiunto o superato la soglia degli otto gol stagionali tra campionato e coppe.

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Un traguardo prestigioso che lo proietta in un club d’élite riservato a pochissimi eletti. Insieme al talento rossonero figurano soltanto il fenomeno del Barcellona Lamine Yamal, leader speciale di questa graduatoria a quota 13 reti, e il giovane attaccante Paris Brunner, appaiato a Cissè con 8 marcature totali.

La crescita del diciannovenne rossonero sta procedendo a ritmi elevatissimi. La sua capacità di incidere con continuità e maturità tattica lo ha reso rapidamente una risorsa fondamentale nello scacchiere tattico del Milan. In un calcio sempre più proiettato al futuro e all’impiego dei giovani talenti, il Milan si gode il suo baby prodigio, consapevole di avere in casa un giocatore già capace di reggere il confronto con i migliori prospetti del continente.