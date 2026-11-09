Milan, sono 13 i giocatori convocati in nazionale per la sosta di novembre! Ecco tutti gli impegni

Milan, sono in 13 i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali: dall’Italia l’Under 21 e non solo. Ecco tutti gli impegni dei rossoneri nella pausa di novembre

La nuova sosta per le Nazionali porterà lontano da Milanello una parte consistente della rosa del Milan. Sono diversi i giocatori convocati dalle rispettive selezioni, tra impegni di Nations League, qualificazioni e amichevoli. Per Ruben Amorim sarà quindi fondamentale monitorare il percorso dei propri giocatori e soprattutto i differenti tempi di rientro in Italia.

Milan, i convocati dell’Italia

Per l’Italia sono stati convocati Alphadjo Cisse, impegnato contro la Francia il 12 novembre e contro il Belgio il 15 novembre.

Nella Francia figurano invece Mike Maignan e Adrien Rabiot, attesi dalle sfide contro Italia e Turchia.

Il Portogallo ha chiamato Gonçalo Ramos, che affronterà Danimarca e Galles, mentre il Belgio avrà a disposizione Diego Moreira per le gare contro Turchia e Italia.

Milan, Modric e Pulisic in Nazionale

Tra i veterani rossoneri ci sarà anche Luka Modric, convocato dalla Croazia per le sfide contro Inghilterra e Repubblica Ceca. Christian Pulisic sarà invece impegnato con gli Stati Uniti contro Haiti in due occasioni per i quarti di finale di Concacaf Nations League.

Convocazione anche per Ardon Jashari con la Svizzera, chiamata ad affrontare Slovenia e Scozia. Pervis Estupiñan sarà invece impegnato con l’Ecuador nelle amichevoli contro Costa Rica e Bolivia.

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Milan, coinvolti anche i giovani

La lista comprende anche diversi giovani. Sankhoun Diawara è stato convocato dalla Francia Under 21, mentre Davide Bartesaghi e Francesco Camarda vestiranno la maglia dell’Italia Under 21.

A questi si aggiunge Christian Comotto, chiamato dall’Italia Under 20 per le sfide di Elite League contro Portogallo e Svizzera.

Milan, Pulisic ed Estupiñan i rientri più tardivi

Per il Milan sarà importante soprattutto gestire i differenti tempi di rientro. Pulisic ed Estupiñan saranno infatti impegnati fino al 18 novembre e dovranno affrontare anche trasferte particolarmente lunghe.

Il loro ritorno a Milanello è quindi previsto nella seconda parte della settimana, con giovedì 19 o venerdì 20 novembre tra le possibili date. Il Milan tornerà in campo domenica 22 novembre contro il Frosinone a San Siro: per Amorim, dunque, il tempo per preparare la ripresa sarà molto diverso da giocatore a giocatore.

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