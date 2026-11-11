Chi è Malo Gusto? Il terzino destro cercato dal Milan: numeri e caratteristiche

Chi è Malo Gusto? Numeri e caratteristiche del terzino destro classe 2003 che il Milan avrebbe messo nel mirino in vista del calciomercato invernale

Il Milan guarda con grande attenzione al mercato londinese per blindare la corsia di destra. La dirigenza rossonera ha messo nel mirino Malo Gusto, terzino francese nato nel 2003 e cresciuto nel settore giovanile del Lione, individuato come il profilo ideale per rinforzare la rosa a disposizione di Rúben Amorim.

La necessità di intervenire su quella fascia è palese. Finora il tecnico portoghese ha dovuto adoperare soluzioni di emergenza, adattando Mario Gila: lo spagnolo sta offrendo prestazioni eccellenti. Potrebbe però servire uno specialista del ruolo.

In forza al Chelsea dal 2023, Malo Gusto ha collezionato ben 144 presenze e servito 18 assist con la maglia dei Blues, dimostrando grandi doti di spinta. In questa prima parte di stagione ha registrato 15 apparizioni complessive, ma con un dato significativo: meno del 50% di queste lo ha visto partire nell’undici titolare. A frenare la sua continuità negli ultimi tre anni sono stati anche alcuni problemi fisici, che gli hanno fatto saltare circa 30 partite.

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Questa situazione di relativa insoddisfazione potrebbe favorire la trattativa. Per Amorim si tratterebbe del tassello perfetto: un profilo giovane, dinamico e con margini di crescita, capace di restituire a Gila le sue mansioni centrali e regalare al Diavolo una nuova spinta sulla corsia destra.