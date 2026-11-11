Pavlovic subito dopo la sosta, Amorim quanti ne recupera per il rientro? Non arrivano notizie confortanti

Pavlovic potrebbe essere l’unico degli infortunati ad avere un rientro in tempi brevi, il serbo è un elemento fondamentale per la formazione rossonera

La sosta per le nazionali non porta buone notizie in casa Milan. Al rientro in campo, il tecnico Rúben Amorim dovrà fare i conti con un’infermeria che si preannuncia ancora abbastanza affollata, specialmente nel reparto arretrato.

Tra i giocatori attualmente ai box, l’unico che conserva qualche speranza di recupero in tempi brevi è Strahinja Pavlović. La situazione del difensore serbo resta tuttavia da valutare con estrema cautela: il calciatore sta facendo i conti con un problema al rene non meglio specificato che richiede necessariamente il ricorso ad ulteriori accertamenti clinici e test specifici prima di poter ottenere il via libera definitivo.

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Stato di attesa anche per Fikayo Tomori, per il quale sono previsti nuovi controlli strumentali a due settimane esatte di distanza dalla prima diagnosi. L’infortunio del centrale inglese ha interessato il muscolo flessore mediale della coscia destra. Nel frattempo, il giocatore continua a lavorare in solitaria sui campi di Milanello, portando avanti il programma di recupero personalizzato in attesa di indicazioni più precise da parte dello staff medico in merito al suo reintegro in gruppo.

Per Amorim si preannuncia dunque una ripresa di campionato in salita, in cui le scelte difensive saranno fortemente condizionate dai responsi dei prossimi esami.