Capello: «Sul mercato fossi nella società ascolterei molto l’allenatore. Tresoldi è un profilo molto interessante»

Capello intervistato da La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sul Milan di Amorim sottolineando cosa potrebbe servire sul mercato

Il cantiere Milan visto attraverso gli occhi di Fabio Capello. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore rossonero si è soffermato sulle strategie di mercato del club di via Aldo Rossi, analizzando l’interesse per Nicolò Tresoldi e toccando un tema cruciale legato all’identità e alla costruzione della rosa.

Interpellato sulla possibile utilità dell’attaccante classe 2004 per i rossoneri, Capello ha frenato leggermente gli entusiasmi pur riconoscendone il valore: «Loro sono una squadra in costruzione. Sul mercato fossi nella società ascolterei molto l’allenatore e qualche giocatore che è lì da tempo che può dare una mano a capire cosa manca. La scelta su un eventuale nuovo centravanti deve essere ponderata perché il punto è che comunque serve qualcuno che dia i palloni giusti per fare i gol che Amorim chiede. Però Tresoldi è un profilo molto interessante».

Alla domanda se gli piacerebbe vederlo calcare i campi della Serie A, l’ex tecnico ha aperto a scenari particolarmente stimolanti anche in ottica nazionale: «Potrebbe fare bene, sicuramente. Fra l’altro potrebbe decidere di giocare per l’Italia e sarebbe bello anche questo».

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Infine, Capello ha voluto porre l’accento su una criticità profonda che va oltre il singolo innesto di mercato, legata alla scarsa presenza di giocatori indigeni nell’undici titolare del Milan: «Le dico una cosa: l’altro giorno guardavo Genoa-Milan e dall’inizio per i rossoneri c’era un solo italiano in campo. E con questo ho detto tutto». Un monito chiaro per la dirigenza, chiamata a ponderare ogni mossa futura tra ambizioni di campo e programmazione a lungo termine.