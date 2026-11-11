Camarda verso il prestito, poco spazio nel Milan: per lui ci sono opzioni sia in Italia che all’estero

Camarda potrebbe lasciare il Milan in prestito nella prossima sessione di mercato, specialmente se il club dovesse andare ad investire su un nome come Tresoldi

Il destino di Nicolò Tresoldi, obiettivo caldo per l’attacco rossonero in vista del mercato di gennaio, finisce per incrociare da vicino quello di un grande gioiello dell’Under 21 azzurra: Francesco Camarda. Il diciottenne attaccante milanista, attualmente impegnato con la selezione giovanile di Silvio Baldini, attende con attenzione di conoscere quale sarà il suo futuro immediato.

I numeri della stagione in corso raccontano una storia chiara: Camarda ha racimolato appena 119 minuti complessivi sul terreno di gioco. Per l’esattezza, sono stati 83 i minuti disputati in Europa League — con l’unica maglia da titolare collezionata nella trasferta di Salisburgo — e soltanto 36 quelli raccolti in Serie A, impreziositi da una sola vera occasione da rete capitata contro il Bologna. Troppo poco per chi ha bisogno di giocare con continuità per completare il proprio processo di maturazione. Per questo motivo, in via Aldo Rossi si fa strada a passi da gigante la decisione di cederlo a titolo temporaneo, consentendogli di farsi le ossa per poi fare ritorno a Milanello pronto per palcoscenici da Champions League.

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Le strade all’orizzonte non mancano: la novità è che per il classe 2008 potrebbero aprirsi le porte di un club italiano di medio-alta fascia o persino un’esperienza all’estero, opzione che arricchirebbe ulteriormente il suo bagaglio tattico e umano. Ciò che non cambierà, tuttavia, è la ferma posizione del Milan: la formula sarà un prestito secco, senza opzioni di riscatto o cessione futura. Il domani di Camarda deve rimanere a tinte rossonere, esattamente come lo è stato il suo precoce passato.

Cresciuto nel vivaio del Milan fin da bambino, il baby prodigio vanta già una storia ricca di record: il 25 novembre 2023 è diventato il più giovane esordiente della storia della Serie A a soli 15 anni, 8 mesi e 15 giorni (superando il primato rossonero di Paolo Maldini), mentre nel 2024 è diventato l’italiano più precoce a debuttare in Champions League. Dopo l’esperienza formativa della scorsa stagione al Lecce in Serie A (23 presenze e un gol), condita dal controriscatto rossonero e dal rinnovo di contratto fino al 2031, per il gioiello milanista è giunto il momento di spiccare nuovamente il volo per poi prendersi definitivamente il Milan.