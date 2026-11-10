Calciomercato Milan, priorità assoluta al difensore: Inacio resta il preferito ma...

I rossoneri preparano le mosse per il mercato di gennaio: Inacio è in cima alla lista dei desideri, ma la dirigenza valuta anche altri profili per rinforzare il reparto arretrato

Il Milan ha individuato una priorità assoluta per il mercato di gennaio: l’acquisto di un nuovo difensore centrale. La dirigenza rossonera è al lavoro per individuare il profilo giusto da inserire in rosa, con l’obiettivo di aumentare le alternative e garantire maggiore solidità al reparto arretrato nella seconda parte della stagione.

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In cima alla lista dei desideri continua a esserci Gonçalo Inácio, centrale portoghese dello Sporting. Il giocatore rappresenta un profilo particolarmente apprezzato per qualità tecniche, personalità e capacità di impostazione. Le sue caratteristiche lo rendono un obiettivo molto interessante per il progetto rossonero.

Secondo quanto riferito da Luca Cohen, Inácio rimane il preferito di Amorim e del club, ma non sarebbe l’unico nome preso in considerazione per rinforzare la difesa. Il Milan starebbe infatti valutando diverse alternative, consapevole della necessità di arrivare preparato all’appuntamento con il mercato invernale.

La trattativa per il centrale portoghese potrebbe presentare alcune difficoltà, soprattutto considerando il valore del giocatore e la posizione dello Sporting. Per questo motivo, la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata e continua a monitorare altri possibili obiettivi.

Gennaio sarà un mese importante per le strategie del Milan. La priorità è chiara: regalare un nuovo difensore alla squadra e aumentare la qualità del reparto arretrato.

Inácio resta il nome in cima alla lista, ma il mercato rossonero non si ferma a un solo obiettivo.