Calciomercato Milan, Cardinale ha già le idee chiare per rinforzare la rosa di Amorim: tre ruoli in lista!

Calciomercato Milan – Ci sono già tre priorità sulla lista di Gerry Cardinale per andare a rinforzare la rosa di mister Ruben Amorim

Il Milan scalda i motori in vista della sessione invernale di calciomercato, pronto a sostenere le ambizioni della squadra guidata da Rúben Amorim. Secondo le indiscrezioni lanciate dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, l’intento del patron Gerry Cardinale è chiaro: intervenire in modo concreto per rinforzare l’organico e dare ulteriore impulso alla stagione rossonera.

La strategia della proprietà americana punta a far fare il salto di qualità alla rosa fin da gennaio, con la speranza di rimanere pienamente competitivi nella corsa Scudetto e sfruttare eventuali passi falsi di Inter e Roma. Per trasformare queste ambizioni in realtà, la dirigenza del Milan sta pianificando un triplo colpo per la finestra di riparazione.

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I profili finiti sul taccuino degli uomini di mercato coprono tutti i reparti e rispondono a specifiche esigenze tattiche. Nello specifico, il club sta lavorando all’acquisto di tre pedine chiave:

Un difensore centrale , necessario per blindare il pacchetto arretrato e garantire maggiori rotazioni nelle sfide d’alta quota;

, necessario per blindare il pacchetto arretrato e garantire maggiori rotazioni nelle sfide d’alta quota; Un terzino destro , capace di spingere sulla corsia laterale e offrire un’alternativa di ruolo fondamentale per il sistema di gioco di Amorim;

, capace di spingere sulla corsia laterale e offrire un’alternativa di ruolo fondamentale per il sistema di gioco di Amorim; Un attaccante, ingaggio ritenuto prioritario per dare maggior peso ed efficacia al reparto offensivo nei momenti decisivi del campionato.

Se il piano programmato da RedBird dovesse andare a buon fine, il Milan si presenterebbe al girone di ritorno con una struttura rinnovata e decisamente più profonda. La palla passa ora alla dirigenza, chiamata a trasformare le linee guida della proprietà in trattative concrete per regalare ad Amorim i tasselli richiesti per l’assalto ai vertici della classifica.