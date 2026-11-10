Cisse e non solo, il Milan di Amorim ha dei cecchini: tra chi ha fatto almeno 10 tiri, quattro rossoneri sono i più precisi!

Il Milan di Amorim ha una percentuale di realizzazione impressionante, tra chi ha fatto almeno 10 tiri quattro dei più precisi sono rossoneri
C’è un dato statistico che spiega più di qualsiasi analisi tattica la straordinaria efficienza offensiva del Milan di Ruben Amorim in questa stagione di Serie A 2026/27. Kickest prende in esame i 113 calciatori del nostro campionato che hanno tentato finora almeno 10 conclusioni verso la porta avversaria: la vetta della classifica della precisione balistica parla in modo inequivocabile la lingua rossonera.
I primi quattro giocatori dell’intero torneo per tasso di conversione gol/tiri appartengono infatti tutti alla rosa milanista, a testimonianza di una manovra d’attacco cinica e letale.
In cima a questa speciale graduatoria svetta Adrien Rabiot: l’incursore francese viaggia su cifre spaventose, con un tasso di trasformazione del 41,7% frutto di 5 reti realizzate. Subito dietro si piazza la freschezza di Moreira, capace di trasformare in gol il 40,0% dei tentativi arrivando a quota 4 marcature. Il terzo gradino del podio è occupato da Cisse, infallibile o quasi nei pressi dell’area di rigore: per lui 5 gol e un tasso d’efficacia del 38,5%. A completare il poker d’assi rossonero c’è Christian Pulisic, quarto assoluto con il 36,4% e 4 centri all’attivo.
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A chiudere il quintetto c’è Kevin De Bruyne del Napoli. Numeri impressionanti che descrivono una squadra abile a costruirsi occasioni ad altissima percentuale di successo. Amorim ha trasformato il Milan in una vera e propria macchina da gol: poco spazio allo spreco, massima resa sotto porta.