Musah ha convinto tutti: Amorim lo ha rigenerato e ora il Milan lavora sul suo rinnovo. Ecco i dettagli

Musah è stato rigenerato da Ruben Amorim: duttilità, corsa e centralità nel progetto valgono la stima dello spogliatoio e i primi discorsi per il rinnovo

Due annate complesse, vissute tra alti, bassi e tanta sofferenza silenziosa. Poi, l’arrivo a Milanello di Ruben Amorim e una metamorfosi tecnica e mentale che ha sorpreso tutti, ribaltando gerarchie e prospettive. La parabola di Yunus Musah in maglia rossonera ha cambiato ufficialmente rotta, trasformando il 23enne centrocampista statunitense in un pilastro imprescindibile del nuovo scacchiere tattico del tecnico portoghese.

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Un’ascesa certificata anche dalle recenti e stimate parole pronunciate da Alessandro Florenzi ai microfoni di Sky dopo il trionfo nel derby:

«Ti faccio i complimenti perché hai vissuto due annate che non sono state facili. So che sei un ragazzo che ha sofferto molto e che però non ha mai mollato, lo posso assicurare io questo perché ti ho visto per anni lavorare insieme. È stato veramente un grande piacere, quindi intanto complimenti e non montarti la testa, ma sono sicuro che non lo farai perché sei un ragazzo a posto».

La cura Amorim: duttilità totale e un motore insostituibile

Nel progetto tattico disegnato da Amorim, un profilo con le caratteristiche di Musah rappresenta un tassello fondamentale. Dotato di un motore fuori dal comune e di una straordinaria capacità di ribaltare rapidamente l’azione trasformando la fase da passiva in attiva, l’americano si è imposto come maestro delle transizioni.

La sua straordinaria duttilità tattica ha spinto il tecnico a non privarsene mai, arrivando a schierarlo persino in ruoli inediti — come accaduto nell’ultima trasferta di Marassi contro il Genoa, dove Amorim lo ha impiegato con ottimi risultati sulla corsia di sinistra da terzino adattato.

I numeri della stagione e i primi contatti per il rinnovo

La centralità nel progetto trova riscontro inequivocabile nel minutaggio accumulato in questo avvio di stagione. I numeri parlano chiaro:

In campionato: 11 presenze su 11, per un totale di 759 minuti giocati.

11 presenze su 11, per un totale di giocati. In Europa League: 3 gettoni collezionati, per 222 minuti sul rettangolo verde.

Gioca tanto, gioca sempre, e non sorprende che, come riportato da Calciomercato.com, la dirigenza rossonera abbia iniziato a muovere i primi passi concreti per blindare il suo futuro. Visti i progressi esponenziali e la stima incondizionata dello staff tecnico, sono infatti iniziati i primi contatti esplorativi per il rinnovo del contratto, un segnale forte per blindare uno dei protagonisti assoluti di questo Milan.