Serie A a confronto, la fotografia dopo 11 giornate: il Milan di Amorim guadagna 2 punti sull’era Allegri. Lazio capolista da record (+14), crollo Udinese

L’analisi statistica di Tuttomercatoweb mette a confronto la classifica attuale con lo stesso periodo della passata stagione: i rossoneri salgono a quota 24, volano i biancocelesti di Gattuso e il Como di Fàbregas

Un anno dopo, a parità di giornate disputate, il bilancio offre spunti di riflessione profondi, conferme inattese e ribaltoni clamorosi in vetta e in coda. Attraverso un’analisi statistica dettagliata, Tuttomercatoweb.com ha messo a confronto la classifica attuale della Serie A 2026/27 dopo le prime undici giornate con quella registrata nello stesso identico momento della passata stagione.

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In casa Milan, il bilancio della gestione tecnica di Ruben Amorim segna un piccolo ma significativo passo in avanti rispetto alla squadra che, un anno fa di questi tempi, era guidata da Massimiliano Allegri: i rossoneri guadagnano due punti in più, attestandosi a quota 24 in piena zona Champions.

La classifica di Serie A dopo 11 giornate e il confronto con un anno fa

Ecco il quadro squadra per squadra con la proiezione rispetto alla passata stagione (in parentesi la variazione di punti rispetto all’undicesima giornata del campionato 2025/26):

Lazio: 29 punti (+14) (Capolista solitaria)

29 punti (Capolista solitaria) Inter: 28 punti (+4)

28 punti Roma: 27 punti (+3)

27 punti Milan: 24 punti (+2)

24 punti Como: 23 punti (+5)

23 punti Juventus: 18 punti (-1)

18 punti Bologna: 17 punti (-4)

17 punti Cagliari: 16 punti (+6)

16 punti Napoli: 15 punti (-7)

15 punti Torino: 14 punti (=)

14 punti Atalanta: 14 punti (+1)

14 punti Genoa: 13 punti (+6)

13 punti Lecce: 10 punti (=)

10 punti Fiorentina: 9 punti (+4)

9 punti Parma: 8 punti (=)

8 punti Sassuolo: 8 punti (-8)

8 punti Udinese: 5 punti (-10)

5 punti (Frosinone, Monza e Venezia attualmente in Serie B)