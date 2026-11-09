Trevisani a Pressing: «Il problema del Milan è fisico: la panchina è troppo corta. E su Cisse dico questo»

Trevisani analizza il successo dei rossoneri a Marassi: dalla tesi sulla rotazione dei titolari alle lodi sperticate per il gioiello classe 2006 e l’attento sguardo della Nazionale

Ospite negli studi di Pressing su Mediaset, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha analizzato la vittoria conquistata dal Milan sul campo del Genoa, soffermandosi in particolare sulle dichiarazioni post-partita di Ruben Amorim riguardo alla continuità della squadra e offrendo una lettura tecnica molto netta sul momento dei rossoneri, tra limiti di organico ed esplosione dei giovani talenti.

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«Amorim dice che non è un problema fisico? Invece lo è: le riserve sono inferiori ai titolari»

Contestando garbatamente l’analisi del tecnico portoghese sui motivi della discontinuità di rendimento, Trevisani ha puntato il dito sulla profondità della rosa e sulla necessità obbligata del turnover:

«Amorim dice che non è un problema fisico la mancanza di continuità di prestazioni e di risultati del Milan. E invece è una cosa fisica, perché se potesse giocare sessanta partite con i titolari il Milan sarebbe molto più forte; invece le deve far ruotare, perché non è che possono giocare sempre gli stessi tutte le partite, e quando li cambia il Milan 2 è molto più scarso. Deve fare turnover, perché se no si stancano troppo i titolari. Quindi è una cosa fisica. Non possono fare 60 partite con gli stessi undici».

L’elogio a Cisse: «Spazio incredibile, e Mancini lo sta guardando»

Nel corso del suo intervento, il giornalista ha poi acceso i riflettori su Alphadjo Cisse, vero e proprio caso mediatico e tecnico di questo avvio di stagione per i meriti straordinari messi in campo e la gestione dello spazio all’interno del reparto offensivo:

«Benissimo anche lui. Credo sia incredibile che forse ha giocato anche meno di quanto sta meritando e ha dovuto giocare e che deve trovargli una collocazione tra Pulisic e Gonçalo Ramos per fare questo… questo tridente. In più c’è anche Moreira, che è un giocatore fantastico, molto più offensivo che difensivo. Credo che Cisse si stia ritagliando uno spazio incredibile, e credo che lo stia guardando bene anche Mancini».