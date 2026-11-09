Calvarese risponde a Rabiot: «Siamo nella zona grigia» e Giacomelli aggiunge: «In diretta avrei dato rosso, ma come dici tu...»

Calvarese risponde a Rabiot. L’ex fischietto della Serie A ha ripreso sui social il commento lasciato dal centrocampista francese sul contatto con Marcandalli

La polemica arbitrale nata dopo Genoa-Milan non si è ancora spenta. Al centro del dibattito resta il fallo commesso da Marcandalli su Adrien Rabiot, con l’arbitro Davide Massa che ha scelto di estrarre il cartellino giallo anziché il rosso. Una decisione che ha provocato la reazione del centrocampista francese e che è stata successivamente analizzata dall’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, prima attraverso i social e poi sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

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Rabiot, dopo aver letto la prima valutazione di Calvarese, aveva risposto direttamente sui social con parole molto dure.

COMMENTO DI RABIOT – «Nella vita come nel calcio si possono fare errori bisogna almeno saperli ammettere. Mentire continuamente non vi farà andare avanti. Ed è il calcio italiano a subirne le conseguenze… Pensateci. Bonne soirée».

L’ex direttore di gara ha quindi approfondito la questione, spiegando perché considera tecnicamente sostenibile la decisione di Massa.

Genoa-Milan, Calvarese: «Siamo nella zona grigia»

L’episodio riguarda Rabiot, lanciato in campo aperto verso la porta del Genoa, fermato dall’intervento di Marcandalli. Il centrocampista rossonero era convinto che ci fossero gli estremi per l’espulsione del difensore, mentre Calvarese ha evidenziato la complessità della situazione.

L’ANALISI ALLA GAZZETTA – «Diciamo subito che si tratta di un episodio complesso, siamo nella zona grigia. Se l’arbitro Massa avesse estratto il cartellino rosso, il Var non sarebbe intervenuto. C’è da dire che affinché un’occasione da gol sia considerata chiara, devono essere verificati i quattro parametri del Dogso: possesso del pallone, direzione generale dell’azione, numero dei difendenti e distanza dalla porta. E qui Rabiot si trova a circa 65 metri dalla porta, in posizione leggermente defilata. Per questo Massa sceglie di estrarre il cartellino giallo».

Secondo Calvarese, dunque, non si tratta di una decisione completamente priva di fondamento. La distanza dalla porta e soprattutto la direzione del primo controllo del pallone diventano elementi importanti nella valutazione della possibile chiara occasione da rete.

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Rabiot-Marcandalli, il confronto con Giacomelli

Calvarese è poi tornato sull’episodio anche attraverso un confronto con Piero Giacomelli, ex arbitro, analizzando ulteriormente il margine esistente tra le due possibili decisioni. In questo caso, Calvarese ha ammesso che la propria scelta personale sarebbe stata diversa da quella presa da Massa.

IL CONFRONTO CON GIACOMELLI – «Io in diretta avrei fatto rosso, ma il giallo, come dici tu, è sostenibile perché questi elementi hanno dei pesi diversi. Il primo controllo tendente ad uscire, secondo me, è quello che determina la scelta finale di Davide Massa. Se lui avesse controllato a rientrare verso il centrocampo, Davide avrebbe fatto rosso, ne sono sicuro. Ma parliamo di una cosa 55-45».

Il ragionamento ruota quindi ancora una volta intorno al primo controllo di Rabiot. Se il pallone fosse stato indirizzato verso il centro del campo, la percezione di una chiara occasione da gol sarebbe stata maggiore e, secondo Calvarese, Massa avrebbe avuto tutti gli elementi per optare per il rosso.

Calvarese sul caso Rabiot: «Un episodio grigio, complicato»

Il tema centrale rimane dunque quello del DOGSO, la chiara occasione da gol. Per stabilire se un intervento debba essere punito con il cartellino rosso occorre valutare diversi parametri: il controllo del pallone, la direzione dell’azione, il numero dei difendenti e la distanza dalla porta.

Nel caso di Rabiot, il giocatore del Milan si trovava a circa 60-65 metri dalla porta e in posizione leggermente defilata. Elementi che, secondo Calvarese, impediscono di definire l’episodio come una situazione inequivocabile.

LA CONCLUSIONE DI CALVARESE – «Un episodio grigio, complicato, come abbiamo detto. Posso dirti che già dal peso, diciamo 55/45, o viceversa, questo non mi fa pensare che sia così chiaro e evidente».

La vicenda resta quindi legata a una valutazione al limite: Calvarese avrebbe scelto il rosso, ma ritiene sostenibile il giallo mostrato da Massa. Il confronto con Rabiot nasce invece dalla diversa lettura dell’episodio, con il centrocampista direttamente coinvolto nell’azione e particolarmente critico nei confronti della decisione arbitrale. Fonti: Gazzetta dello Sport e dichiarazioni social di Gianpaolo Calvarese nel confronto con Piero Giacomelli.