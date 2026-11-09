Criscitiello svela l’assurdo retroscena su Allegri: «Clamoroso sfogo Napoli Lazio: ha urlato “io sono il più forte di tutti”»

Il momento no sul campo e una classifica che continua a piangere, con il decimo posto attuale a complicare ulteriormente la stagione. La panchina di Massimiliano Allegri al Napoli scotta terribilmente e, al di là dell’aplomb e dei toni misurati mantenuti davanti alle telecamere, la tensione all’interno dell’ambiente azzurro avrebbe raggiunto livelli di guardia.

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A svelare i retroscena di quanto accaduto nel post-partita dell’ultimo impegno di campionato andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona ci ha pensato Michele Criscitiello, intervenuto negli studi di Sportitalia per raccontare un clamoroso sfogo del tecnico toscano rientrando negli spogliatoi.

Secondo la ricostruzione offerta dal giornalista, al triplice fischio della sfida tra Napoli e Lazio, Allegri avrebbe dato libero sfogo alla propria frustrazione di fronte a numerosi testimoni presenti nella pancia dell’impianto partenopeo:

«Vi racconto un retroscena successo al termine di Napoli-Lazio. Allegri nell’atrio che porta agli spogliatoi, mentre rientrava, ha urlato tre volte “io sono il più forte di tutti, mi devi solo prendere i giocatori”. Ovviamente sono frasi che non sono piaciute ai calciatori. Sono parole che non potevano essere rivolte a De Laurentiis perché lì era già negli spogliatoi. Qualcuno può dire potessero essere riferite a Manna che era nei paraggi, ma per molti era solo un pensiero autoreferenziale ribadito ad alta voce. C’erano tre calciatori del Napoli, di cui un paio che non erano scesi in campo e non erano andati neanche in panchina. L’ha detto comunque davanti a circa 20 persone, era uno sfogo come lo era stato quello contro la Roma. Lo hanno sentito tutti i presenti, è stato sfacciato».