Il Milan blinda Cisse: rispedite al mittente le offerte dalla Premier e pronto il rinnovo con adeguamento. Le parole di Matteo Moretto

Cisse è al centro del progetto di Amorim e della strategia rossonera. Moretto svela il retroscena di mercato: rifiutato il Brighton, l’ex Verona prolungherà il contratto

È senza dubbio il volto copertina e il beniamino del momento in casa rossonera. L’ascesa di Alphadjo Cisse ha ormai superato i confini della semplice sorpresa stagionale, consacrandolo a tutti gli effetti come un patrimonio tecnico di primissimo piano. Un impatto devastante, suggellato da 8 gol in 12 presenze complessive in tutte le competizioni, che ha inevitabilmente acceso i radar dei top club europei.

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A svelare i retroscena caldi del mercato intorno al talento classe 2006 ci ha pensato l’esperto di mercato Matteo Moretto in un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, confermando la linea intransigente e ambiziosa dettata dalla società rossonera.

Il Milan dice no al Brighton: blindatura totale e rinnovo in arrivo

La linea del club di via Aldo Rossi è granitica: Cisse non si muove. Nonostante le avance arrivate da diversi campionati esteri, il club ha già rispedito al mittente le prime manifestazioni d’interesse concrete:

«Il Milan sta rifiutando proposte verbali da diversi club, il Milan sta dicendo di no a diversi club per Cisse già adesso. Ci sono diversi club di Premier e te ne cito uno, il Brighton. Il Milan ha già detto di no e vuole rinnovargli il contratto. E gli rinnoverà il contratto, che adesso scade nel 2030. Ci sarà il rinnovo con adeguamento».

Uno scudo protettivo che testimonia la centralità del giocatore nel progetto tecnico di Ruben Amorim, il quale ha creduto in lui fin dal primo giorno, ripagato da prestazioni di altissimo livello e da una convocazione in Nazionale che certifica la definitiva consacrazione.