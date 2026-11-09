Il Milan risponde alle critiche e sbanca Marassi: 24 punti dopo 11 giornate, non accadeva dal 2022

I rossoneri superano il Genoa con coraggio e sofferenza nel finale, blindando il quarto posto e inaugurando un dato statistico che certifica il miglior avvio di campionato delle ultime tre stagioni

La ferita europea brucia ancora, ma la reazione sul campo è stata quella delle grandi squadre. Il Milan espugna Marassi superando un ostico Genoa al termine di una sfida intensa, giocata con coraggio e macchiata soltanto da un brivido finale che ha trasformato gli ultimi minuti in un vero e proprio thriller.

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Dopo un primo tempo quasi perfetto dal punto di vista della concretezza e della gestione, chiuso sul doppio vantaggio grazie alle firme di Alphadjo Cisse e Christian Pulisic, la squadra di Ruben Amorim ha accusato inevitabilmente un calo di ritmo nella ripresa, concedendo campo e occasioni ai rossoblù ma riuscendo a blindare tre punti pesantissimi per la classifica.

Numeri e curiosità: il migliore avvio dal 2022/23

I tre punti conquistati in Liguria non valgono soltanto per il morale e per la classifica, ma trovano una conferma d’autore nei dati statistici. Come evidenziato dalle rilevazioni Opta, l’avvio di stagione dei rossoneri si tinge di tinte decisamente positive rispetto al recente passato:

Quota 24 punti: Dopo tre stagioni consecutive in cui non era mai riuscito a superare la soglia dei 22 punti nelle prime undici giornate di campionato, il Milan si spinge fino a quota 24. Si tratta del miglior avvio in Serie A dei rossoneri a questo punto della stagione dal campionato 2022/23 , quando i punti in cascina furono 26.

Dopo tre stagioni consecutive in cui non era mai riuscito a superare la soglia dei 22 punti nelle prime undici giornate di campionato, il si spinge fino a quota 24. Si tratta del miglior avvio in dei rossoneri a questo punto della stagione dal campionato , quando i punti in cascina furono 26. Il fattore trasferta: Il rendimento lontano da San Siro continua a rappresentare un punto di forza della gestione Amorim. Con il successo di Marassi, il Milan sale a tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei gare esterne disputate, rimanendo imbattuto in trasferta in avvio di stagione per la quarta volta nelle ultime sette edizioni della Serie A.