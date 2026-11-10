Diego Moreira e il Belgio: calendario e prospettive per le sfide di Nations League contro Turchia e Italia

Il laterale del Milan, ormai punto fermo della selezione di Mark van Bommel, si prepara a un doppio impegno chiave in Europa. In vista la sfida da ex “italiano” contro gli azzurri a Bruxelles
La grande stagione vissuta con la maglia del Milan ha blindato definitivamente la posizione di Diego Moreira all’interno del giro della Nazionale maggiore del Belgio. Il CT Mark van Bommel ha ovviamente confermato il calciatore rossonero tra i convocati per la finestra di novembre di UEFA Nations League, forte di un rendimento in costante crescita che lo candida a un ruolo da protagonista assoluto anche nell’undici titolare dei Diables Rouges.
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Per Moreira e per la selezione belga l’agenda della sosta prevede due appuntamenti ad alto coefficiente di difficoltà, con la prospettiva di incrociare sul proprio cammino anche diversi compagni di club e volti noti del campionato italiano.
Il calendario delle partite di Diego Moreira con il Belgio
Ecco il programma completo dei due impegni ufficiali che vedranno protagonista l’esterno del Milan nei prossimi giorni:
- Turchia-Belgio
- Data: Giovedì 12 novembre
- Orario: Ore 18:00
- Sede: Izmir (Turchia)
- Competizione: UEFA Nations League (Fase a gironi)
- Belgio-Italia
- Data: Domenica 15 novembre
- Orario: Ore 20:45
- Sede: Bruxelles (Belgio)
- Competizione: UEFA Nations League (Fase a gironi)