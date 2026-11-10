Il Milan prepara la rivoluzione invernale: in arrivo Krösche e l’idea Hardung. Ecco il piano tecnico per il mercato di gennaio

Gerry Cardinale blinda il progetto di Ruben Amorim con un restyling dirigenziale in stile tedesco e tre rinforzi mirati per colmare le lacune della rosa

Il futuro del Milan si costruisce adesso, tra le ambizioni di una classifica che sorride e la necessità di strutturarsi per reggere l’urto del doppio impegno. Con una prima parte di stagione caratterizzata da risposte importanti ma anche da evidenti fatiche nelle rotazioni durante i turni infrasettimanali, la proprietà rossonera ha deciso di imprimere una svolta netta.

Come raccontato sulle pagine de Il Corriere dello Sport, il club si prepara a una rivoluzione profonda in vista del mercato di gennaio, unendo un restyling di peso nei quadri dirigenziali a interventi chirurgici sul rettangolo verde per consegnare a Ruben Amorim una squadra all’altezza delle aspettative.

La nuova governance: Krösche al timone e la pista Hardung

Il primo grande tassello del nuovo corso societario ha già una data e un nome cerchiati in rosso: a partire dal 1° gennaio, Markus Krösche assumerà la carica di Head of Football, diventando il punto di riferimento assoluto per le strategie sportive del club. Il dirigente tedesco, pur dovendo attendere l’insediamento ufficiale, è già al lavoro per tracciare la linea del nuovo progetto rossonero.

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Ma il manager tedesco potrebbe non sbarcare da solo a Milanello. Tra i profili più caldi e monitorati con maggiore attenzione dalla dirigenza c’è quello di Timmo Hardung, storico e fidato braccio destro di Krösche ai tempi dell’Eintracht Francoforte. I due hanno condiviso anni di successi e un’intesa collaudata in Bundesliga: qualora Hardung decidesse di separarsi dal club tedesco, le porte di Milanello si aprirebbero concretamente per ricreare anche in Italia un asse dirigenziale di primissimo piano.

I tre colpi per gennaio: il piano tecnico per Amorim

Parallelamente all’organizzazione della nuova struttura dirigenziale, il piano tecnico per la sessione invernale di calciomercato è già delineato in ogni dettaglio. Per ovviare ai limiti di profondità emersi fin qui e garantire al tecnico portoghese alternative di alto livello per il tour de force che attende la squadra, il Milan ha fissato tre priorità assolute da regalare ad Amorim a gennaio:

Un difensore centrale: un innesto di spessore per blindare il reparto arretrato, garantendo stabilità e respiro alle rotazioni in mezzo alla difesa. Un terzino sinistro: una pedina utile a completare le corsie esterne e a dare manforte alla catena mancina. Un vice Ramos in attacco: un centravanti di sicuro affidamento, capace di agire da alternativa credibile e costante a Gonçalo Ramos, colmando la lacuna offensiva evidenziata nei momenti di maggiore affaticamento della squadra.