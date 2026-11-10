Endrick rivela: «Non so cosa accadrà a gennaio». Il Milan osserva. Lo scenario

Endrick non esclude cambiamenti per il proprio futuro e i rossoneri seguono con grande attenzione l’evoluzione della situazione in vista della sessione invernale

Il futuro di Endrick potrebbe riservare novità già a gennaio. L’attaccante brasiliano del Real Madrid ha parlato apertamente della propria situazione e delle possibilità per il prossimo mercato, lasciando aperto ogni scenario. Parole che non sono passate inosservate, soprattutto in casa Milan, dove il suo nome continua a essere seguito con grande interesse.

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Il club rossonero è infatti attentissimo alla situazione del giovane talento brasiliano e osserva con attenzione gli sviluppi in vista della finestra invernale. La possibilità di portare a Milano un attaccante dalle sue qualità rappresenterebbe un’occasione importante per rinforzare il reparto offensivo.

Ai microfoni di GloboEsporte, Endrick ha dichiarato:

PAROLE – «Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra».

Il brasiliano ha poi aggiunto:

GENNAIO – «Non so cosa accadrà a gennaio; è nelle mani di Dio. Chiedo solo ciò che è meglio per la mia carriera. Qualsiasi cosa sia destinata ad accadere, accadrà. Terrò i piedi per terra e continuerò a dare il massimo assoluto. Madrid è una città meravigliosa, ma farò sempre tutto il necessario per far progredire la mia carriera».

Parole che alimentano le indiscrezioni sul suo futuro. Il Milan osserva e resta alla finestra: gennaio potrebbe trasformarsi in un’occasione da non lasciarsi sfuggire.