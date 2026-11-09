Il Generali Stadium e i dettagli del contratto record per il nuovo stadio di Inter e Milan: ecco le cifre che guadagneranno i due club

La Gazzetta dello Sport svela le cifre monstre dell’accordo per i naming rights dell’impianto che sarà inaugurato nel 2031: 50 milioni “ponte” già prima dell’apertura e 30 milioni annui per vent’anni

Il futuro degli stadi in Italia e in Europa ha un nuovo punto di riferimento economico e commerciale. Attraverso un ampio approfondimento pubblicato sulle colonne della Gazzetta dello Sport, sono stati svelati i dettagli e i termini finanziari dell’accordo storico siglato da Inter e Milan con Generali per i naming rights del nuovo impianto di proprietà congiunta, la cui inaugurazione è fissata in vista della stagione 2031-2032.

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Un’operazione faraonica, destinata a riscrivere gli standard del settore a livello internazionale: l’impegno economico complessivo ammonta alla cifra record di 650 milioni di euro.

La struttura del contratto: 50 milioni prima dell’apertura e il boom a regime

L’accordo stipulato tra i due club milanesi e il colosso assicurativo prevede un percorso di partnership a lungo termine che scatterà sin da subito, ancor prima che l’impianto prenda forma fisica:

La fase “ponte” (2025-2031): Generali è sin da oggi sponsor ufficiale dei due club nella categoria dei servizi assicurativi (Official Insurance Partner). Il contratto di intitolazione prevede la corresponsione di 50 milioni di euro complessivi nel quinquennio precedente all’apertura dello stadio: 10 milioni all’anno da dividere equamente tra Inter e Milan. Una scelta strategica forte, che permette ai club di monetizzare immediatamente un impianto che per i primi cinque anni esisterà solo nei plastici e nei cantieri, puntando a radicare fin da subito il nome Generali Stadium nell’immaginario collettivo senza passare per denominazioni temporanee.

Generali è sin da oggi sponsor ufficiale dei due club nella categoria dei servizi assicurativi (Official Insurance Partner). Il contratto di intitolazione prevede la corresponsione di nel quinquennio precedente all’apertura dello stadio: 10 milioni all’anno da dividere equamente tra Inter e Milan. Una scelta strategica forte, che permette ai club di monetizzare immediatamente un impianto che per i primi cinque anni esisterà solo nei plastici e nei cantieri, puntando a radicare fin da subito il nome Generali Stadium nell’immaginario collettivo senza passare per denominazioni temporanee. La fase a regime (2031-2051): Una volta inaugurato lo stadio, il valore dell’accordo salirà a 30 milioni di euro annui (15 milioni a testa per le due società) per i successivi vent’anni, garantendo una copertura finanziaria solida e strutturata per la copertura dell’intera operazione immobiliare.

Il confronto con le big d’Europa: Milano in vetta al Continente

Con i suoi 30 milioni a stagione a regime, il contratto del Generali Stadium polverizza i parametri attuali dei principali stadi europei, posizionandosi ai vertici assoluti della classifica mondiale per i diritti di denominazione:

Barcellona (Spotify Camp Nou): circa 20 milioni annui.

circa 20 milioni annui. Arsenal (Emirates Stadium): tra i 10 e i 15 milioni annui.

tra i 10 e i 15 milioni annui. Atletico Madrid (Riyadh Air Metropolitano): cifra analoga alla fascia Emirates (10-15 milioni).

cifra analoga alla fascia Emirates (10-15 milioni). Borussia Dortmund (Signal Iduna Park): 11 milioni annui.

11 milioni annui. Bayern Monaco (Allianz Arena): circa 13 milioni annui.

circa 13 milioni annui. Juventus (Allianz Stadium): tra gli 8 e i 10 milioni annui.

A livello nazionale, le cifre restano su ordini di grandezza differenti ma in crescita: l’Atalanta incassa circa 2,5 milioni annui dalla New Balance Arena, mentre l’Udinese percepisce circa un milione da Bluenergy.

La genesi dell’accordo e la strategia commerciale futura

Dietro la fumata bianca c’è un lavoro congiunto condotto a stretto contatto dai dirigenti dei due club — con Giorgio Ricci per l’Inter e Maikel Oettle per il Milan —, che in pochi mesi hanno chiuso la trattativa con il partner che ha mostrato maggiore entusiasmo e solidità finanziaria (forte di 4,3 miliardi di utile netto e 900 miliardi di asset in gestione).

I 650 milioni garantiti dai naming rights rappresentano tuttavia soltanto il primo tassello di un ecosistema commerciale molto più ampio. Intorno al nuovo stadio nascerà infatti una rete di partnership secondarie legate a servizi tecnologici, beverage e altre categorie merceologiche, con l’obiettivo dichiarato di raccogliere ulteriori 20-25 milioni annui, portando il valore complessivo delle sponsorizzazioni dell’impianto a cifre senza precedenti.