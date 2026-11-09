Caressa difende Gonçalo Ramos a Sky Calcio Club: «Fa la guerra là davanti ma non gli arriva un pallone. Combatte quasi come un centrocampista»

Caressa analizza il momento dell’attaccante portoghese del Milan, a secco in campionato ma prezioso e decisivo con l’assist per Pulisic nella sfida di Marassi
Nonostante un digiuno in campionato che fa rumore e attira inevitabilmente i riflettori della critica, l’impatto di Gonçalo Ramos con la maglia del Milan va ben oltre la semplice stesura del tabellino marcatori.
LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan
A spezzare una lancia in favorissimo dell’attaccante portoghese ci ha pensato Fabio Caressa, intervenuto negli studi di Sky Calcio Club per analizzare il lavoro oscuro e la generosità messi in campo dal centravanti ex Benfica, decisivo nell’ultima uscita a Marassi grazie al pregevole assist rifinito per il gol di Christian Pulisic.
Il commento di Caressa sul lavoro sporco del portoghese
Concentrandosi sull’enorme mole di sacrificio richiesta dal sistema di gioco e sulle difficoltà oggettive legate al rifornimento di palloni giocabili negli ultimi sedici metri, Caressa ha descritto così la situazione di Ramos:
«Il povero Gonçalo fa la guerra ma non gli arriva mai un pallone. Combatte quasi come un centrocampista».