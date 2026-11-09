Il tour de force del Milan: sette partite in ventotto giorni dalla ripresa della sosta fino a Natale

Archiviato il successo di Marassi e il momentaneo quarto posto a quota 24 punti, la squadra di Ruben Amorim si prepara a un mese e mezzo di fuoco tra campionato ed Europa League

La vittoria di misura strappata sul campo del Genoa ha permesso ai rossoneri di archiviare le scorie europee, blindare la quarta posizione solitaria in classifica e presentarsi alla seconda pausa per le nazionali dell’anno con il morale alto. A differenza della sosta precedente, questa volta lo stop durerà una settimana in meno, aprendo ufficialmente le porte a un periodo di fuoco.

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Dal rientro in campo fino alla sosta natalizia, il Milan sarà atteso da un vero e proprio tour de force agonistico: sette partite in ventotto giorni, con una media di un impegno ogni quattro giorni tra Serie A ed Europa League. Un ciclo intensissimo che metterà a dura prova la tenuta fisica della rosa e la profondità delle rotazioni a disposizione di Ruben Amorim.

Il calendario completo: da Frosinone alla sfida prenatalizia con il Como

Ecco il programma dettagliato di tutte le sfide che attendono i rossoneri da fine novembre fino allo stop per le festività natalizie:

22/11: Milan-Frosinone (Serie A) — Il match del rientro a San Siro, cerchiato in rosso per il possibile rientro di Tomori e Loftus-Cheek.

Milan-Frosinone (Serie A) — Il match del rientro a San Siro, cerchiato in rosso per il possibile rientro di Tomori e Loftus-Cheek. 26/11: Olympiacos-Milan (Europa League) — Trasferta caldissima in terra ellenica per la campagna europea.

Olympiacos-Milan (Europa League) — Trasferta caldissima in terra ellenica per la campagna europea. 30/11: Cagliari-Milan (Serie A) — Impegno delicato in Sardegna nel lunch match o nel turno domenicale.

Cagliari-Milan (Serie A) — Impegno delicato in Sardegna nel lunch match o nel turno domenicale. 6/12: Milan-Parma (Serie A) — Tappa casalinga contro i ducali prima del nuovo impegno continentale.

Milan-Parma (Serie A) — Tappa casalinga contro i ducali prima del nuovo impegno continentale. 10/12: Milan-Sunderland (Europa League) — Fase a gironi di coppa di nuovo a San Siro contro gli inglesi.

Milan-Sunderland (Europa League) — Fase a gironi di coppa di nuovo a San Siro contro gli inglesi. 13/12: Napoli-Milan (Serie A) — Il big match di cartello al Maradona, vero e proprio esame di maturità per la classifica.

Napoli-Milan (Serie A) — Il big match di cartello al Maradona, vero e proprio esame di maturità per la classifica. 19/12: Milan-Como (Serie A) — L’ultimo atto prima della sosta natalizia, chiudendo il ciclo contro i lariani.