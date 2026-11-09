Il Milan si ferma per la sosta, ma quando tornano gli infortunati? Da Tomori fino a Loftus-Cheek: ecco il punto

Il Milan si ferma per la sosta nazionali e alcuni giocatori possono approfittare per recuperare dai rispettivi infortuni: ecco il punto dall’infermeria rossonera

Tra impegni delle selezioni nazionali e la necessità di tirare il fiato dopo un ciclo di partite particolarmente intenso, la sosta del campionato arriva nel momento ideale per il Milan. Oltre a consentire allo staff tecnico di lavorare a ranghi ridotti su tattica e condizione, le prossime due settimane rappresentano un vero e proprio spartiacque per l’infermeria di Milanello.

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L’obiettivo principale di Ruben Amorim e del suo staff medico è recuperare pedine fondamentali per le rotazioni, con Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek in pole position per il rientro in gruppo.

La tabella di marcia di Tomori e Loftus-Cheek

Entrambi i calciatori sono fermi ai box per problemi di natura muscolare accusati nel corso delle scorse settimane, ma la tabella di marcia procede nel verso giusto e lascia filtrare grande ottimismo in vista del prossimo impegno di campionato fissato per il 22 novembre contro il Frosinone:

Fikayo Tomori: L’ex difensore del Chelsea , fermato da una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia destra rimediata nella sfida contro il Bologna , è atteso a metà novembre per i controlli strumentali decisivi. C’è grande fiducia per rivederlo in campo già dal primo minuto o tra i convocati al rientro dalla sosta.

L’ex difensore del , fermato da una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia destra rimediata nella sfida contro il , è atteso a metà novembre per i controlli strumentali decisivi. C’è grande fiducia per rivederlo in campo già dal primo minuto o tra i convocati al rientro dalla sosta. Ruben Loftus-Cheek: Stop analogo per il centrocampista inglese, che aveva rimediato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra dopo la gara europea contro il Bournemouth. Anche per lui i prossimi giorni saranno determinanti per il via libera definitivo, con l’obiettivo di smaltire definitivamente il fastidio e rimettersi a disposizione del mister.

Il quadro generale dell’infermeria: i tempi per gli altri lunghi degenenti

Se per Tomori e Loftus-Cheek il peggio sembra ormai alle spalle, la situazione per il resto degli indisponibili richiederà tempi decisamente più lunghi e un lavoro di gestione a medio-lungo termine.

Nello specifico, per Matteo Gabbia e Samuel Chukwueze i programmi stilati dallo staff medico prevedono ancora dai 2 ai 3 mesi di stop prima di poter rivedere il campo in gare ufficiali. Discorso ancora più complesso per Alexis Saelemaekers, il cui completo recupero e rientro a disposizione di Amorim è stimato direttamente per la parte finale della stagione. La sosta offrirà dunque l’opportunità di rifiatare e riabbracciare due elementi chiave, regalando a Amorim opzioni preziose per affrontare il tour invernale.