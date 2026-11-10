Tommaso Turci: «Milan, servono giocatori di esperienza a gennaio! Cisse ha numeri importanti, Ramos in grande difficoltà. E sull'episodio Marcandalli-Rabiot...» - ESCLUSIVA

Tommaso Turci in esclusiva a Milannews24 analizza il momento dei rossoneri: dalla crescita di Cisse alle difficoltà di Gonçalo Ramos. Le dichiarazioni complete

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews24 per analizzare il momento del Milan di Ruben Amorim, tra risultati altalenanti in campionato ed Europa League, difficoltà nella gestione delle partite e nuovi protagonisti rossoneri. Nel corso dell’intervista, Turci si è soffermato sulle prestazioni di Cisse, Diego Moreira e Gonçalo Ramos, sulle polemiche arbitrali di Genoa-Milan, sulla corsa scudetto e sulle possibili mosse della società nel mercato di gennaio. Ecco le sue dichiarazioni.

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Ciao Tommaso, come ti spieghi questa altalena di risultati tra campionato ed Europa League?

«Sono due priorità differenti nelle competizioni, dal punto di vista degli interpreti che vanno ad affrontare queste partite. Però le energie del Milan sono prevalentemente sul campionato. In realtà non sempre dobbiamo farci ingannare dal risultato, perché il Milan anche in campionato non sempre è riuscito a trovare continuità nel corso dei novanta minuti. Anzi, a volte anche con la partita in mano ha rischiato di comprometterla.

È successo a San Siro contro l’Atalanta, è successo proprio nella partita del Ferraris contro il Genoa. Quindi la sensazione è che sia un Milan che ha un’idea di quello che chiede l’allenatore, un’identità che sta costruendo con il tempo, ma anche qualche difetto che dovrà essere bravo l’allenatore a limare».

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Questa mancanza di continuità all’interno della stessa partita dipende dai dettami tattici di Amorim, non ancora completamente assimilati, oppure dai numerosi infortuni che hanno colpito il Milan?

«Diciamo che dipende da entrambe le cose. Aggiungo a volte la mancanza di esperienza, malizia e personalità, chiamiamola come vogliamo, di determinati elementi che, nel momento in cui c’è da stringere i denti e da soffrire, non riescono a gestire la partita in un certo modo.

Io ho vissuto da vicino la partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo. È una partita che riesci a indirizzare, a portare dalla tua parte, poi diventa una partita sporca e, contro una squadra con tante difficoltà, non sei riuscito a difenderti gestendo il pallone, concedendo poco agli avversari, per portare a casa il risultato pieno.

È una cosa che il Milan deve tirare fuori da diversi giocatori: personalità, lettura dei momenti e capacità di capire determinate situazioni.

Non è soltanto una questione di allenatore, di mancanza di determinati giocatori o di energie che arrivano dalla panchina, ma proprio una questione di personalità che determinati protagonisti devono tirare fuori in campo per evitare di far rientrare l’avversario nella partita. Bisogna riuscire a congelarla, a vincerla senza che sia mai in discussione, cosa che il Milan difficilmente riesce a fare».

Tra i nuovi volti del Milan ci sono Cisse, Gonçalo Ramos e Diego Moreira. Qual è il tuo giudizio su questi tre giocatori? In particolare su Cisse, che sta dimostrando grandi qualità sottoporta e ha conquistato la prima convocazione in Nazionale.

«Cisse è un gioiello di cui godiamo come azzurri, perché è un giocatore che ha ancora margini di miglioramento giganteschi. Ha sempre dimostrato una maturità, anche nelle scelte, diversa rispetto ai pari età. È un giocatore che ha la capacità di essere letale sottoporta quando ha l’occasione per andare a colpire. Quindi ha dei numeri di alto livello, dei numeri da giocatore importante.

In particolare non era scontato che l’approccio con il Milan fosse di questo tipo. Quindi bisogna fare i complimenti ad Amorim per averlo lanciato, dandogli anche responsabilità in un momento così e soprattutto facendogli scalare le gerarchie.

Moreira ha caratteristiche uniche, intanto perché riesce a portare avanti la squadra ed è quindi un giocatore estremamente utile. Poi ha una grande intensità e una grande capacità di corsa che gli permettono a volte di essere il giocatore che ti dà lo strappo, che ti costruisce l’azione.

Anche per lui bisogna sottolineare il fatto che ha trovato la rete con continuità e credo abbia ampi margini di miglioramento».

Su Gonçalo Ramos, invece, le aspettative erano molto alte, anche considerando l’investimento sostenuto dal Milan. Come giudichi il suo rendimento?

«Lo vedo molto più sacrificato nell’aiuto alla squadra. Lo vedo percorrere anche più chilometri. Può svoltare da un momento all’altro perché ha già dimostrato di avere delle qualità. Se ha uno spazio per andare a colpire, per me ha delle qualità comunque da attaccante molto forte. In questo inizio, però, l’ho visto in difficoltà, in grossa difficoltà».

In Genoa-Milan ha fatto discutere il fallo di Marcandalli su Rabiot, sanzionato da Massa con il cartellino giallo. Secondo te era un intervento da espulsione?

«È molto complesso, perché purtroppo non saremo mai tutti d’accordo sul fatto che fosse cartellino rosso o meno. Qui c’è la distanza, l’incognita se sia o meno cartellino rosso.

Su questo secondo me dovrebbe variare da situazione a situazione, perché ieri è vero che c’era la distanza, ma c’erano Rabiot e Cisse, con i giocatori del Genoa nella metà campo avversaria. Quindi non so chi potesse recuperare i due giocatori.

Provo a immaginare il motivo per cui non sia stata presa una decisione diversa. Si cerca di arrivare a una valutazione il più oggettiva possibile per dare un rosso o un giallo, però poi alla fine rimane un’analisi soggettiva».

Al di là di questo episodio, ci sono state altre decisioni arbitrali controverse, come quelle nel derby tra Parma e Bologna. Cosa pensi della gestione arbitrale e dell’applicazione del regolamento?

«Ho visto anche tanti altri episodi oltre a questo che mi hanno lasciato perplesso. Penso, ad esempio, al calcio di rigore che hanno dato al Parma all’ultimo minuto del derby contro il Bologna. Nella stessa partita c’è stata anche un’espulsione su un episodio dubbio.

È chiaro che in alcuni episodi il regolamento ha portato dei benefici, però ci sono ancora delle situazioni che continuano a creare problemi di interpretazione».

Dopo le prime undici giornate, la Lazio rappresenta una sorpresa clamorosa: è ancora imbattuta con nove vittorie e due pareggi. Anche la Roma si sta confermando nelle prime posizioni, mentre Juventus e Napoli stanno incontrando maggiori difficoltà. Chi consideri favorito nella corsa scudetto? L’Inter resta la squadra da battere?

«Assolutamente. L’Inter è la squadra per me oggi da battere e la forza dell’Inter per me si vede ulteriormente anche proprio nell’esultanza dei giocatori dopo la vittoria contro il Como, fatta passare quasi per normale contro una squadra che aveva appena fatto 9 gol in Champions League. La Lazio è una sorpresa clamorosa: dopo undici partite è ancora imbattuta, con nove vittorie e due pareggi. Anche la Roma si sta confermando, dimostrando di poter essere protagonista in questo campionato col ruolo di anti-Inter anche se c’è la variabile legata alla Champions League da considerare. Speriamo che sia un campionato competitivo fino alla fine sia per lo scudetto che per i posti Champions».

Guardando al mercato di gennaio, di cosa avrebbe bisogno il Milan per fare il salto di qualità e competere fino in fondo?

«Io prenderei subito un vice Gonçalo Ramos, non perché voglia bocciare Camarda ma perchè il classe 2008 ha dimostrato di dover andare a completare il percorso giocando altrove prima di tornare stabilmente al Milan. Prenderei dei giocatori di esperienza, eviterei di prendere dei giocatori di prospettiva come è stato fatto principalmente nell’ultimo periodo.

Credo che per alzare il livello dell’attenzione e delle prestazioni nell’arco dei novanta minuti servano giocatori di maggiore esperienza».

Quindi suggeriresti al Milan di intervenire anche in difesa, magari puntando su un profilo già affermato?

«Assolutamente. Anche l’estate scorsa si parlava di Rúben Dias. Sono giocatori che chiaramente ti alzano il livello della squadra. Le squadre vincenti, anche se non è sempre così, sono composte per buona parte anche da giocatori un po’ più esperti».

SI RINGRAZIA TOMMASO TURCI PER LA DISPONIBILITA’ DIMOSTRATA IN QUESTA INTERVISTA