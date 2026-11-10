Verso Italia Francia, le prime prove di Mancini: c’è l’idea del tridente giovane con Cisse e i fratelli Esposito

A due giorni dal big match di San Siro per la Nations League, spuntano le prime indiscrezioni sulla formazione azzurra: esordio in vista dal 1′ per il milanista Alphadjo Cisse, affiancato da Sebastiano e Francesco Pio Esposito

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Mancano appena quarantotto ore al fascino e all’importanza del grande palcoscenico di San Siro, teatro giovedì sera della quinta e penultima giornata della fase a gironi di UEFA Nations League. Da un lato la Francia guidata da Zinedine Zidane — che ritrova in campo i rossoneri Mike Maignan e Adrien Rabiot —, dall’altro un’Italia che punta a stupire e a dare spazio alla freschezza e al talento della nuova generazione.

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Tra le grandi novità che filtrano dal ritiro di Coverciano, a catturare l’attenzione dei tifosi rossoneri e degli addetti ai lavori è soprattutto la forte candidatura di un debuttante assoluto in maglia azzurra: il milanista Alphadjo Cisse.

Le scelte di Mancini: tridente inedito e tanta qualità

Secondo quanto riportato quest’oggi dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, il Commissario Tecnico Roberto Mancini starebbe seriamente valutando l’idea di affidarsi a un tridente offensivo completamente rinnovato e all’insegna della linea verde per la supersfida contro i transalpini.

Nonostante sia alla sua primissima chiamata a Coverciano, il giovane esterno del Milan Alphadjo Cisse è balzato in pole position per una maglia da titolare: per lui si profila un esordio da sogno dal primo minuto, agendo largo sulla corsia di sinistra. Completamente azzurro e a tinte familiari il resto dell’attacco: sulla fascia destra dovrebbe agire Sebastiano Esposito, mentre al centro del reparto offensivo il perno designato è il fratello Francesco Pio Esposito.

La probabile formazione anti-Francia

In attesa delle ultime rifiniture e dei test definitivi che il ct azzurro scioglierà nelle prossime ore, la prima bozza dell’undici anti-Francia delinea un 4-3-3 dinamico e ricco di talento in ogni reparto:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; S. Esposito, F.P. Esposito, Cisse. All. Mancini.