Conferenza stampa Cisse: «Il mio modello in Nazionale è sempre stato Balotelli. L’infortunio lo scorso anno è stato difficile»

Conferenza stampa Cisse direttamente dal ritiro della Nazionale. L’attaccante del Milan si è presentato così alla sua prima chiamata in maglia azzurra

Mesi intensi, l’emozione della prima chiamata in Nazionale maggiore e la voglia di spaccare il mondo. Alphadjo Cisse si è presentato con il sorriso e grande maturità davanti ai cronisti nella sala stampa del Centro Tecnico Federal di Coverciano, ripercorrendo le tappe di un’escalation straordinaria con la maglia del Milan.

«Io ho sempre voglia di dimostrare le mie qualità, ho vissuto mesi molto intensi e spero di viverne tanti altri così», ha esordito l’attaccante rossonero, lasciando trasparire tutto l’entusiasmo per il momento magico che sta attraversando. Sollecitato dai giornalisti sulle caratteristiche del compagno di squadra Mattia Liberali, con cui condivide il percorso di crescita nel club e ora l’avventura in azzurro, Cisse ha svelato pregi e difetti dell’amico: «Nel modo di giocare, le sue imbucate. L’ultimo passaggio è una delle sue qualità migliori. Come difetto dico che è un po’ permaloso».

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Il giovane talento ha poi riavvolto il nastro, ricordando il percorso di riscatto intrapreso dopo i problemi fisici scacciati a suon di prestazioni: «L’infortunio lo scorso anno è stato un momento difficile, ma l’ho affrontato bene. La convinzione di arrivare a Milanello per mostrare le mie qualità era alta e questo mi ha aiutato molto».

Infine, uno sguardo rivolto alle icone del passato e ai traguardi futuri che intende tagliare sia in maglia rossonera sia con la selezione azzurra: «Il mio modello in Nazionale è sempre stato Mario Balotelli, un giocatore straordinario. Ora sono qui per imparare dai grandi campioni, mettermi a disposizione del mister e dare il massimo per vincere tutto con il Milan e ripagare questa fiducia».