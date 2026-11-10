Milan in ansia per Pavlovic: il problema al rene non si risolve, a forte rischio anche la Serbia

Il difensore rossonero, già costretto a saltare la trasferta di Genova, continua a fare i conti con i fastidi al fianco accusati dopo il derby. Il CT serbo Paunovic: «La sua convocazione è complicata»

Non c’è pace per la retroguardia del Milan sul fronte infermeria. Oltre alle valutazioni legate ai tempi di recupero per il tour de force che attende la squadra alla ripresa, a Milanello si torna a fare i conti con le condizioni di Strahinja Pavlovic. Il difensore centrale serbo è ancora bloccato ai box a causa di un persistente problema al rene che lo aveva già costretto a dare forfait nell’ultima e vittoriosa trasferta di campionato sul campo del Genoa.

I controlli medici e la situazione in nazionale

Il fastidio al fianco, riemerso con forza subito dopo la stracittadina, ha spinto lo staff medico rossonero a disporre ulteriori accertamenti clinici per monitorare la situazione con la massima cautela, scongiurando complicazioni e valutando il percorso terapeutico più idoneo.

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La situazione, inevitabilmente, si riflette anche a livello internazionale. A fronte dello stop forzato, la sua convocazione con la Serbia in vista della imminente sosta per le nazionali è da considerarsi a fortissimo rischio. A confermare lo scenario di apprensione è stato direttamente il commissario tecnico serbo, Veljko Paunovic, il quale ha ammesso che il difensore del Milan è attualmente sotto stretta osservazione e che la sua presenza, almeno per i prossimi impegni con la selezione nazionale, appare al momento decisamente complicata.