Il caso Marcandalli-Rabiot continua a far discutere: quell’intervento da rosso e i dubbi sulla decisione di Massa

Continuano le polemiche per l’episodio da moviola andato in scena a Marassi al 50′: il difensore rossoblù ferma il francese lanciato verso la porta ma se la cava con il giallo. E il VAR non può intervenire

La vittoria conquistata dal Milan sul campo del Genoa continua a far discutere non solo per il verdetto del campo, ma anche per la gestione di un episodio arbitrale chiave che ha infiammato la panchina rossonera e il dibattito post-partita. Al cinquantesimo minuto della sfida del Ferraris, un intervento duro e risolutivo del difensore rossoblù Marcandalli ai danni di Adrien Rabiot ha sollevato forti perplessità sulla severità del provvedimento disciplinare adottato dal direttore di gara, l’arbitro Davide Massa.

L’azione e la dinamica: perché c’era odore di rosso

Intorno al 50esimo minuto di gioco, il centrocampista francese del Milan si è trovato nella condizione di poter puntare la porta avversaria in una situazione di potenziale ribaltamento di fronte. Marcandalli, per evitare guai peggiori e chiudere la linea di corsa, ha optato per il fallo tattico, venendo sanzionato da Massa unicamente con il cartellino giallo.

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Una decisione che ha scatenato le proteste immediate dei calciatori in campo e della panchina rossonera. Analizzando la dinamica nei dettagli, la casistica del DOGSO (Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity, ovvero la negazione di un’evidente occasione da gol) presentava margini di valutazione: la distanza ancora sostenuta dalla porta faceva sì che il cartellino rosso non scattasse in modo totalmente automatico.

Tuttavia, valutando lo sviluppo complessivo dell’azione, la posizione dei restanti difensori rossoblù tagliati fuori dal dai tempi dell’intervento e la presenza di Alphadjo Cisse completamente libero e isolato sulla fascia sinistra, l’espulsione sarebbe apparsa come la scelta più logica e aderente alla gravità dell’azione.

Perché il VAR è rimasto a guardare?

Nonostante i forti dubbi sulla correttezza della sanzione, la sala VAR si è ben guardata dall’intervenire sul rettangolo verde. Dal punto di vista regolamentare, la scelta del mancato On-Field Review trova riscontro nella natura stessa dell’episodio: pur trattandosi di una valutazione al limite e fortemente contestata, l’intervento di Massa con il cartellino giallo non configurava un chiaro ed evidente errore oggettivo tale da legittimare il protocollo VAR a ribaltare la decisione di campo. Resta comunque l’amaro in bocca in casa Milan per un episodio che avrebbe potuto indirizzare diversamente i binari della partita.