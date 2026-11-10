Rischio stop per il Generali Stadium: il Consiglio comunale di Milano chiede la Valutazione di Impatto Sanitario – Milan News 24

Approvata a sorpresa una mozione bipartisan: il Consiglio frena sulla demolizione del Meazza e chiede garanzie su polveri e bonifiche. Scossone politico per la Giunta Sala a ridosso delle elezioni

Il progetto faraonico per il nuovo Generali Stadium di Inter e Milan — fresco di presentazione ufficiale a fine ottobre con la maxi-operazione da 650 milioni di euro in 25 anni — incassa il primo vero ostico stop istituzionale. Come riportato dal Corriere della Sera-Milano, il percorso che dovrebbe portare i due club a inaugurare il nuovo impianto per la stagione 2031-2032 rischia di subire forti rallentamenti a causa di un braccio di ferro politico consumato all’interno del Consiglio comunale di Milano.

Il nodo della mozione: stop alla procedura e richiesta di una VIS

Nel corso dell’ultima seduta, l’aula ha approvato a sorpresa un provvedimento bipartisan che mira a congelare l’attuale iter di valutazione ambientale. L’obiettivo centrale della misura è bloccare la procedura per richiederne una nuova e più approfondita che includa l’intero piano di interventi previsto dai club, a cominciare dalla delicatissima demolizione dello stadio Giuseppe Meazza non appena il nuovo impianto sarà operativo nell’area adiacente.

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La mozione punta a vincolare qualsiasi via libera definitivo all’effettuazione di una preventiva Valutazione di Impatto Sanitario (VIS). Un passaggio fondamentale secondo i promotori, chiamato ad analizzare in anticipo i rischi legati alla salute dei cittadini connessi a cantieri mastodontici, polveri sottili, procedure di smaltimento e bonifiche dell’area.

Scossone politico e maggioranza spaccata: la reazione delle parti

Sebbene l’ordine del giorno approvato — forte di 22 voti favorevoli, 6 contrari e 22 assenti — non rappresenti un vincolo formale e giuridico capace di obbligare la giunta del sindaco Giuseppe Sala a recepirlo in automatico, il voto ha provocato un vero e proprio terremoto politico. La spaccatura all’interno della maggioranza di centrosinistra è emersa in tutta la sua evidenza: la mozione ha incassato le firme e il sostegno trasversale di esponenti del Partito Democratico (tra cui Alessandro Giungi), del gruppo misto (con Enrico Fedrighini) e dei Verdi, trovando poi l’assist decisivo dei voti del centrodestra.

Il consigliere Enrico Fedrighini ha commentato così l’esito del voto:

«Si tratta di privilegiare la tutela della salute pubblica dei milanesi rispetto alla distribuzione delle cedole trimestrali agli azionisti dei fondi speculativi. Un buon segnale che arriva dal Consiglio, in modo trasversale. La partita del Meazza è aperta».

Sulla stessa linea d’onda si è inserito Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in consiglio regionale e candidato alle primarie:

«La mozione del consiglio comunale su San Siro mi pare molto opportuna e saggia. Se fossi stato un consigliere comunale la avrei votata anche io».

Dall’altra sponda politica, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha puntato il dito contro le contraddizioni interne alla maggioranza:

«Il centrodestra votando questa mozione ha voluto far emergere le enormi contraddizioni che tutt’ora sono presenti nella giunta di sinistra. Milano ha bisogno di avere uno stadio all’altezza di quelli europei, non ha bisogno che sia abbattuto San Siro. Le due cose possono coesistere, e solo se vince il centrodestra saranno possibili».

Con l’avvicinarsi delle elezioni comunali, la partita del nuovo stadio e la salvaguardia del Meazza tornano a infiammare il dibattito cittadino, trasformando un progetto puramente industriale in un terreno di scontro politico ad alta tensione.