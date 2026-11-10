Generali Stadium, non c’è pace per Inter e Milan: il Comune chiede nuove valutazioni sull’impatto sanitario

Generali Stadium – Per lo Stadio di Inter e Milan non c’è affatto pace… arrivano nuove richieste di valutazioni da parte del comune

Non c’è pace per il progetto del Generali Stadium, il nuovo impianto sportivo destinato a ospitare Inter e Milan dal 2031 nelle intenzioni dei due club. A poche ore dalla presentazione del piano dettagliato per la struttura da realizzare accanto al Meazza, sulla tabella di marcia s’abbatte l’ombra di un primo freno istituzionale.

Come riportato dal Corriere della Sera-Milano, l’aula del Consiglio comunale ha approvato a maggioranza una mozione bipartisan pensata per congelare l’iter attuale di valutazione ambientale. La richiesta precisa dei consiglieri è quella di avviare una procedura ex novo che prenda in esame la totalità dei cantieri previsti nei quartieri di San Siro, inclusa la delicata fase di demolizione dell’attuale tempio del calcio milanese una volta completata la nuova arena.

L’obiettivo dell’iniziativa è condizionare l’ok definitivo ai lavori a una preventiva Valutazione di Impatto Sanitario (Vis). Tale indagine avrebbe il compito di analizzare in profondità i potenziale rischi correlati alla dispersione di polveri sottili, alle attività di smaltimento dei materiali e alle bonifiche dei terreni.

Sebbene la Giunta guidata dal sindaco non sia vincolata ad accogliere l’indirizzo espresso dall’aula, il peso politico del voto resta altissimo. A fare la differenza è stato l’asse trasversale tra centrodestra ed esponenti della maggioranza: il documento porta infatti le firme di consiglieri del Partito Democratico (tra cui Alessandro Giungi), dei Verdi e del Gruppo Misto.

Entusiasta il commento di Enrico Fedrighini (Gruppo Misto): «Si tratta di privilegiare la tutela della salute pubblica dei milanesi rispetto alla distribuzione delle cedole trimestrali agli azionisti dei fondi speculativi. Un buon segnale che arriva dal Consiglio, in modo trasversale. La partita del Meazza è aperta».

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Dall’opposizione attacca Ignazio La Russa (centrodestra): «Il centrodestra votando questa mozione ha voluto far emergere le enormi contraddizioni che tutt’ora sono presenti nella giunta di sinistra. Milano ha bisogno di avere uno stadio all’altezza di quelli europei, non ha bisogno che sia abbattuto San Siro. Le due cose possono coesistere, e solo se vince il centrodestra saranno possibili».