Genoa Milan, Massa ne espelle 3 della panchina rossonera: ma uno non può uscire? Simpatico retroscena

Genoa Milan che ha visto un episodio insolito, Massa ha espulso tre membri dello staff rossonero, ma uno di loro non può essere espulso!

Il post-partita di Marassi non parla solo di tattica e di punti pesanti, ma si tinge di giallo (e di rosso) per un episodio tanto concitato quanto curioso avvenuto durante la ripresa di Genoa-Milan.

Al centro della discussione c’è un frangente chiave del secondo tempo. Il difensore rossoblù Marcandalli commette un errore grossolano nel controllo del pallone e, nel tentativo di rimediare, trattiene platealmente Adrien Rabiot lanciato a rete verso la porta. Per l’arbitro Davide Massa si tratta “solo” di un cartellino giallo, una decisione che ha immediatamente fatto infuriare la panchina del Milan, scatenando proteste accesissime per la mancata concessione del cartellino rosso per chiara occasione da gol (DOGSO).

La reazione del direttore di gara non si è fatta attendere: in un amen, Massa si è reso protagonista di un vero e proprio record disciplinare, estraendo tre cartellini rossi in un istante ad altrettanti componenti dello staff tecnico rossonero per placare le proteste vibranti.

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Tra gli espulsi, tuttavia, ce n’è uno che non ha potuto fisicamente abbandonare l’area tecnica. Si tratta del Prof. Stefano Mazzoni, stimato responsabile medico del Milan. Per ovvie e inderogabili ragioni legate al proprio ruolo professionale e alla tutela della salute degli atleti, il medico sociale è rimasto stoicamente al suo posto in panchina, pronto a intervenire in caso di necessità sanitaria per i giocatori in campo.

Una scena surreale che fotografa il clima incandescente di una sfida vissuta sul filo dei nervi, dove la tensione agonistica ha finito per coinvolgere ogni singolo membro della panchina, trasformando un episodio da moviola in un piccolo giallo regolamentare destinato a far discutere a lungo.