Amorim perde più di mezza squadra, allora concede tanto riposo: ecco quando si ritroverà il Milan

Amorim ha deciso che concederà parecchio riposo ai suoi calciatori, si rivedranno direttamente settimana prossima
Sarà una sosta per le Nazionali a ranghi ridottissimi quella che si appresta a vivere il Milan. Il centro sportivo di Carnago si trasforma in una landa quasi deserta: sono ben tredici i calciatori rossoneri chiamati a rispondere alle convocazioni delle rispettive selezioni, lasciando il gruppo a ranghi drasticamente ridotti.
A fronte delle tante partenze, la situazione non migliora sul fronte interno, dove l’infermeria continua a rimanere decisamente affollata. Preso atto della concomitanza tra impegni internazionali e indisponibilità fisiche, il tecnico Ruben Amorim ha preferito concedere un periodo di riposo alla squadra, fissando la ripresa degli allenamenti a Milanello direttamente per il 16 novembre.
Tra i profili da monitorare con massima attenzione c’è quello di Strahinja Pavlovic. Il difensore è ancora alle prese con un fastidioso problema al rene che ne sta condizionando il rendimento ed è ormai a un passo dal dover rinunciare anche alla chiamata della Serbia per le prossime sfide internazionali.
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Durante questa pausa dal campionato, gli altri componenti della lista infortunati proseguiranno i rispettivi iter riabilitativi sotto la supervisione dello staff medico rossonero. Le notizie che filtrano, tuttavia, non lasciano spazio a facili entusiasmi: allo stato attuale delle cose, nessuno degli indisponibili sembra in grado di recuperare per la gara di campionato contro il Frosinone, in programma subito al rientro dalla sosta. Per Amorim si preannuncia dunque un riavvio di stagione all’insegna delle scelte obbligate.