Moretto su Endrick: «In Italia lo vuole soprattutto la Roma, poi ci sono anche il Milan e squadre di Premier»

Moretto su DAZN Es ha parlato del futuro di Endrick non escludendo affatto la possibilità di vederlo lontano dal Real Madrid il prossimo gennaio

Il futuro di Endrick potrebbe presto tingersi di nuove sfumature, lontane da Madrid. A fare il punto sulla situazione del giovane talento brasiliano del Real è il giornalista Matteo Moretto, intervenuto ai microfoni di DAZN ES per delineare gli scenari dell’imminente finestra invernale di calciomercato.

Le probabilità di un addio a stagione in corso appaiono concrete, con la volontà del giocatore a fare da ago della bilancia: «Per me c’è il 70% di possibilità che parta a gennaio. Se dice di voler andare in prestito, la cosa potrebbe realizzarsi. La sua volontà è l’elemento decisivo». Un’apertura chiara che spalancherebbe le porte a una cessione a titolo temporaneo per permettere al classe 2006 di trovare maggior continuità sul terreno di gioco.

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Le sirene di mercato non si sono fatte attendere e l’Italia segue con estrema attenzione l’evoluzione del caso. Tra i club di Serie A interessati, l’opzione più calda porta verso la Capitale: «In Italia lo vuole soprattutto la Roma, poi ci sono anche il Milan e squadre di Premier».

I giallorossi sognano il grande colpo per rinforzare il proprio reparto d’attacco, ma la concorrenza dei rossoneri e le disponibilità economiche delle compagini inglesi rendono la corsa avvincente. La palla passa ora al ragazzo: sarà la sua scelta personale a determinare l’avvio formale di una trattativa pronta a infiammare il mercato di riparazione.