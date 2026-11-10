Milan, sondaggio per Malo Gusto: occhi sul terzino del Chelsea

Dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni sull’interesse rossonero per il laterale francese: la dirigenza valuta nuove soluzioni per rinforzare la corsia destra in vista del mercato di gennaio

Il Milan guarda in Premier League per rinforzare la propria rosa. Dall’Inghilterra arrivano infatti indiscrezioni su un possibile interesse rossonero per Malo Gusto, terzino destro di proprietà del Chelsea.

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Il club milanese starebbe valutando diversi profili per aumentare le alternative sulla fascia destra e il francese sarebbe finito sul taccuino della dirigenza. Un giocatore giovane, dotato di buona velocità, qualità atletiche e capacità di spinta, caratteristiche che potrebbero risultare particolarmente utili per il progetto tecnico rossonero.

Il sondaggio per Malo Gusto rappresenterebbe un primo passo esplorativo per comprendere la fattibilità dell’operazione e le eventuali condizioni richieste dal Chelsea. Il club londinese, naturalmente, dovrà valutare la propria posizione sul calciatore prima di un’eventuale apertura alla cessione.

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Per il Milan si tratterebbe di un’operazione interessante, soprattutto considerando la necessità di avere maggiore profondità sulle corsie esterne.

Al momento non risultano sviluppi definitivi, ma il nome del francese merita attenzione in vista delle prossime settimane.

Il mercato rossonero guarda all’Inghilterra: Malo Gusto è un nuovo profilo da seguire.



