Endrick dice no al Milan? A gennaio può lasciare il Real: ma la Roma ha già preso un vantaggio

Endrick potrebbe lasciare il Real Madrid nel prossimo calciomercato invernale, perché la Roma potrebbe già stare in vantaggio sul Milan?

Nonostante le smentite di facciata arrivate direttamente da José Mourinho, tecnico del Real Madrid, il futuro di Endrick in maglia merengue appare tutt’altro che blindato. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il giovane attaccante brasiliano classe 2006 potrebbe lasciare il club spagnolo già nel corso della prossima sessione invernale di calciomercato per andare a cercare altrove il minutaggio e la continuità necessari alla sua crescita.

La notizia ha immediatamente mobilitato diversi top club italiani, pronti a cogliere l’occasione per assicurarsi uno dei prospetti più fulgidi del panorama internazionale. Tra le pretendenti più attive c’è il Milan, da tempo sulle tracce del talento verdeoro. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, in pole position nella corsa al giocatore ci sarebbe attualmente la Roma di Gian Piero Gasperini.

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Il direttore sportivo giallorosso, Tony D’Amico, si sarebbe già mosso con grande determinazione sottotraccia, lavorando intensamente per ottenere il gradimento totale del ragazzo e impostare una trattativa concreta con la dirigenza madridista. L’intento della Roma è quello di anticipare la concorrenza spietata — inclusa quella dei rossoneri — e regalare a Gasperini un rinforzo di primissimo piano per l’attacco della prossima stagione.