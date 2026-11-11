Italia Francia a tinte rossonere, Amorim guarda con attenzione al match di San Siro: spazio anche per Cisse?

Italia Francia di Nations League si giocherà domani sera allo Stadio San Siro! Potrebbe esserci spazio per diversi calciatori del Milan

Spettacolo e grande calcio domani sera allo Stadio Giuseppe Meazza, dove l’Italia di Roberto Mancini affronterà la Francia guidata da Zinedine Zidane in un match cruciale di Nations League. Un appuntamento che profuma fortemente di Milan, vista la folta rappresentanza di giocatori rossoneri pronti a calpestare il prato di San Siro da protagonisti.

Tra le file dei transalpini, i rossoneri Adrien Rabiot e Mike Maignan rappresentano due certezze assolute nello scacchiere tattico di Zidane, forti di un rendimento costante che li conferma punti fermi anche a livello internazionale. Ma l’attrazione principale per i tifosi di casa riguarda la nuova linea verde tracciata dal commissario tecnico azzurro.

Non è infatti da escludere una clamorosa chance dal primo minuto per Alphadjo Cisse: l’attaccante del Milan, classe 2006 e alla sua primissima convocazione in Nazionale maggiore dopo una scalata entusiasmante, scalpita per bruciare le tappe e sognare un debutto da titolare davanti al pubblico amico. La sua sfacciataggine e i gol pesanti messi a segno in questo avvio di stagione con il club offrono a Mancini un’opzione offensiva intrigante e del tutto inaspettata fino a pochi mesi fa.

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Gli spalti d’eccezione del Meazza registreranno inoltre un ospite d’onore: sugli spalti siederà Rúben Amorim, pronto a seguire da vicino la prestazione dei campioni in campo e a studiare da vicino i talenti in vetrina in una notte di puro spettacolo europeo.