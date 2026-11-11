Camarda verso il prestito, conferma anche Moretto: «La decisione è stata presa»

Camarda verso il prestito in uscita già a gennaio. A conferma la valutazione del Milan verso l’attaccante anche Matteo Moretto: le sue parole

Il Milan sta già programmando il prossimo mercato invernale e tra le priorità della società ci sarebbe anche il reparto offensivo. La situazione riguarda da vicino Francesco Camarda, giovane attaccante rossonero che finora ha trovato poco spazio e che potrebbe lasciare il club in prestito a gennaio per giocare con maggiore continuità.

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L’indiscrezione è stata confermata da Matteo Moretto, intervenuto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, la decisione del Milan sarebbe già stata presa, anche se nei prossimi mesi eventuali prestazioni positive del classe 2008 potrebbero modificare lo scenario.

Milan, Moretto conferma: Camarda verso il prestito

Camarda, secondo quanto spiegato da Moretto, non avrebbe trovato il minutaggio che si aspettava. Il Milan continuerebbe comunque a credere nelle sue qualità, ma avrebbe individuato nel prestito una possibile soluzione per permettergli di accumulare esperienza.

LA SITUAZIONE DI CAMARDA – «Camarda non ha trovato lo spazio che lui stesso auspicava. Sicuramente il club continua ad avere fiducia in Camarda, ma ti posso confermare che l’intenzione del Milan è quella di far partire Camarda a gennaio».

IL FUTURO DEL GIOVANE ATTACCANTE – «L’idea è che possa provare una nuova esperienza per crescere, per avere minutaggio e dimostrare le proprie qualità. Da parte del Milan la decisione è stata presa. Poi vedremo se da qui a gennaio le cose cambieranno. Nel calcio può succedere di tutto, magari segna tre gol consecutivi e la situazione cambia, ma ad oggi il Milan ha deciso di far partire Camarda a gennaio».

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Milan, caccia a un nuovo attaccante

Il nome di Nicolò Tresoldi è già emerso nelle scorse settimane, ma non sarebbe l’unica pista seguita dal club. La società di via Aldo Rossi starebbe infatti lavorando su una lista più ampia di possibili rinforzi per l’attacco.

IL MERCATO DEI ROSSONERI – «Per questo la società si sta già muovendo su altri attaccanti, al di là di Tresoldi; ci sono anche altri nomi nella lista del club di via Aldo Rossi».

Il quadro, dunque, è ancora suscettibile di cambiamenti, ma l’indicazione attuale è chiara: il Milan valuta il prestito di Camarda per garantirgli maggiore minutaggio e, parallelamente, sta già lavorando all’arrivo di un nuovo attaccante. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il giovane rossonero riuscirà a cambiare le gerarchie prima della sessione invernale.