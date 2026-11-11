Pato torna a parlare degli infortuni: «Enorme rispetto per il Milan, ma si poteva gestire meglio»

L’ex rossonero racconta a Luca Toni uno dei periodi più difficili della sua esperienza al Milan: quello travagliato dagli infortuni

Alexandre Pato torna a parlare del periodo vissuto al Milan e, soprattutto, dei tanti problemi fisici che hanno condizionato la sua esperienza in rossonero. Intervistato da Luca Toni per la speciale rubrica di Prime Video Fenomeni, l’ex attaccante brasiliano ha raccontato alcuni retroscena legati agli infortuni muscolari, soffermandosi su un episodio che ancora oggi considera particolarmente doloroso.

Pato ha ricordato un periodo nel quale, nonostante fosse reduce da una settimana di lavoro ad Atlanta, fu chiamato a scendere in campo contro il Barcellona. Un episodio che, secondo il brasiliano, avrebbe potuto essere gestito diversamente e che rappresenta una delle situazioni che maggiormente hanno segnato il suo percorso al Milan.

Pato: «Quel momento poteva essere gestito meglio»

Il brasiliano ha spiegato nel dettaglio la situazione che precedette la partita contro il Barcellona, raccontando anche le conseguenze fisiche di una preparazione particolarmente complessa.

L’INFORTUNIO CONTRO IL BARCELLONA – «Oggi se hai un infortunio inizi subito a fare lavoro e non stai fermo. Io sono andato ad Atlanta a fare una settimana di test, mi sono allenato un solo giorno: 12 ore di volo, una settimana lì, 12 ore per tornare, poi il giorno dopo sono volato per andare a giocare a Barcellona. Durante quella partita ho allungato la gamba e sentito il flessore: venivo da una settimana fermo e due voli lunghi. Nesta entrò nello spogliatoio incazzato nero dicendo che non avrei dovuto giocare. Ho enorme rispetto del Milan che mi ha dato tutto, ma forse quel momento poteva essere gestito meglio».

Pato e le parole che lo ferirono

Nel racconto a Luca Toni, l’ex attaccante rossonero ha poi svelato quello che considera uno degli aspetti più dolorosi di quel periodo. Non soltanto gli infortuni, dunque, ma anche alcune frasi che, secondo Pato, sarebbero arrivate dall’ambiente del club e che lo segnarono particolarmente.

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IL DOLORE PIÙ GRANDE – «Una delle cose che mi ha fatto più male e di cui non ho mai parlato prima di ora, è stato sentire persone del club dire che non avrei giocato mai più. Questo è stato triste, anche perché da calciatore sappiamo che il club è come un’azienda e se non giochi arriva qualcuno al tuo posto. In quel periodo non potevo espormi e parlare, anche perché ero giovane e non capivo. Con la mentalità di oggi mi gestirei in maniera diversa».

Le parole di Pato restituiscono quindi il ricordo di una fase particolarmente delicata della sua carriera. Il brasiliano ha ribadito il proprio enorme rispetto per il Milan, ma allo stesso tempo ha raccontato per la prima volta quanto alcune decisioni e soprattutto determinate parole abbiano inciso sul suo percorso. Un capitolo doloroso di un’avventura rossonera che, nonostante i tanti problemi fisici, aveva fatto intravedere tutto il talento di quello che era stato uno dei giovani attaccanti più promettenti del calcio mondiale.