 Endrick conteso, Moretto fa il punto: «La Roma è abbastanza avanti, il Milan ad oggi è leggermente indietro nonostante i buoni rapporti»
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Endrick conteso, Moretto fa il punto: «La Roma è abbastanza avanti, il Milan ad oggi è leggermente indietro nonostante i buoni rapporti»

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Published 3 ore fa il 11 Novembre 2026
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Endrick real madrid roma

Endrick più Roma che Milan, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione sul talento brasiliano del Real

Roma e Milan si contendono il talento verdeoro. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Matteo Moretto sul suo canale YouTube, la corsa per assicurarsi le prestazioni del giovane e promettente attaccante Endrick vede i club italiani in posizioni differenti.

In base a quanto dichiarato dall’esperto di mercato, «La Roma è abbastanza avanti, il Milan ad oggi è leggermente indietro nonostante i buoni rapporti tra Cardinale, Roc Nation e tra il Milan e il Real Madrid». La trattativa si preannuncia comunque complessa e ricca di insidie internazionali, complice l’interesse di diverse società estere. Come sottolineato da Moretto, infatti, «su Endrick ci sono club di Premier League e club portoghesi», pronti a insidiare le ambizioni delle pretendenti di Serie A.

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La concorrenza estera rappresenta un ostacolo non di poco conto per le dirigenze italiane. La Premier League, con la sua immensa forza economica, e le squadre portoghesi, da sempre storiche e privilegiate fucine di talenti sudamericani, monitorano con grande attenzione la situazione del giocatore.

Nelle prossime settimane si attendono ulteriori sviluppi per capire quale sarà la destinazione futura del calciatore e se i giallorossi riusciranno a capitalizzare il vantaggio accumulato o se il Diavolo e le altre big europee riusciranno a ribaltare i pronostici della vigilia.

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