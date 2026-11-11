Bonera sul passato al Milan Futuro: «Bella esperienza, ma non avevamo ben chiaro il livello della Serie C»

Bonera sul passato al Milan Futuro. Le parole dell’ex allentore della seconda squadra rossonera nonché ex giocatore e leggenda del club da Fanpage

Daniele Bonera, ex allenatore di Milan Futuro, è tornato a parlare dell’esperienza vissuta sulla panchina della seconda squadra rossonera nella sua prima stagione in Serie C. Intervistato da Fanpage, l’ex difensore del Milan ha analizzato le difficoltà incontrate nel progetto, soffermandosi anche sulla costruzione della rosa e sulla gestione dei giovani.

Bonera ha ricordato il rapporto con alcuni dei talenti passati da Milan Futuro e ha spiegato perché, a suo giudizio, le difficoltà incontrate non fossero riconducibili esclusivamente al lavoro dell’allenatore.

Nel corso dell’intervista ha parlato anche di Paolo Maldini, conosciuto prima come compagno di squadra e successivamente come dirigente del Milan. Un rapporto caratterizzato dal carisma dell’ex capitano rossonero, capace di lasciare il segno anche senza la necessità di imporsi con le parole.

L’ESPERIENZA IN SERIE C – «Milan Futuro è stata una grande opportunità di crescita. Forse non avevamo ben chiaro, e mi ci metto dentro anch’io, quale fosse il livello della Serie C. Io lo avevo presente, ma qualcuno pensava fosse più semplice. La rosa era stata costruita con aspettative troppo alte rispetto a quello che poi è il campionato. Credo che quella struttura, in quel momento, non fosse pronta per affrontare quel tipo di campionato. A livello individuale, però, mi sono trovato molto bene. Iniziare a casa mia è stata una cosa positiva».

LA GESTIONE DELLA ROSA – «La difficoltà maggiore era capire quali giocatori avevi realmente a disposizione. Alcuni salivano in prima squadra, altri scendevano, altri ancora andavano in Primavera. Avevamo ragazzi che magari non giocavano con noi e poi risalivano. Dal punto di vista della crescita individuale, in alcune situazioni abbiamo lavorato molto bene. Dopo un paio d’anni abbiamo visto crescere il valore individuale di ragazzi come Camarda, Bartesaghi, Liberali e Jimenez. Il valore dei giocatori non era in discussione. Io credo che il problema fosse soprattutto strutturale: non sempre è l’allenatore il problema, ma il modo in cui si fanno le cose e la direzione che si vuole prendere».

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MALDINI COMPAGNO E DIRIGENTE – «Paolo Maldini parlava il giusto. Io, soprattutto nel primo anno al Milan, non avevo ancora quella confidenza per parlare liberamente. C’era una certa soggezione nei confronti di una figura così importante. Non faceva nulla per crearla, ma era semplicemente una presenza carismatica. Maldini da dirigente? È rimasto sempre molto sereno nel confrontarsi. La sua figura mette sempre un po’ di soggezione, perché parliamo di Paolo Maldini».

Bonera ha quindi tracciato un bilancio articolato della propria esperienza con Milan Futuro, distinguendo le difficoltà del progetto dai valori dei giovani allenati. Oggi alla guida della Pro Vercelli, l’ex rossonero ha così raccontato una delle esperienze più formative della propria carriera, sottolineando come la gestione di una seconda squadra richieda una struttura organizzativa precisa e una direzione condivisa. Fonte delle dichiarazioni: Fanpage.