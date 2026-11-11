Endrick può lasciare il Real Madrid a gennaio: i rossoneri fiutano il colpo, interesse concreto per il brasiliano! E c’è una svolta sulla formula

Endrick potrebbe lasciare Madrid in caso di scarso minutaggio: il Diavolo segue con grande interesse la situazione, ma la volontà dei Blancos è quella di trattenerlo

Il Milan continua a seguire con attenzione Endrick. Il futuro dell’attaccante brasiliano al Real Madrid è tornato al centro delle discussioni dopo alcune dichiarazioni del giocatore, che hanno inevitabilmente alimentato le indiscrezioni in vista del mercato di gennaio.

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A fare chiarezza è stato Mario Cortegana, corrispondente di The Athletic per il Real Madrid, che ha raccolto informazioni da diverse fonti vicine alla vicenda. Al momento non esiste una decisione definitiva sulla possibile partenza del classe 2006, ma molto dipenderà dallo spazio che riuscirà a trovare nelle prossime settimane.

Ed è proprio qui che entra in gioco il Milan. Secondo quanto riportato, l’interesse rossonero per Endrick è concreto e confermato, così come quello della Roma. Entrambi i club avevano già manifestato il proprio apprezzamento durante la scorsa estate e potrebbero tornare alla carica a gennaio.

La concorrenza, però, dovrà fare i conti con la posizione del Real Madrid. I vertici del club e José Mourinho vorrebbero infatti trattenere il brasiliano, convinti che possa ritagliarsi un ruolo importante nella squadra.

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Rispetto alla scorsa stagione, inoltre, i Blancos sembrano meno disponibili a concedere un nuovo prestito. Qualora si aprisse uno scenario di cessione a titolo definitivo, la valutazione supererebbe i 60 milioni di euro investiti per acquistarlo dal Palmeiras.

Per il Milan, dunque, la situazione resta da monitorare: gennaio potrebbe riservare sviluppi importanti.